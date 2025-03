Të meditojmë me Ungjillin e së dielës së 3-të të Kreshmëve 'C'

O Zot Jezus, s’mungojnë kurrë/profetët e rrejshëm,/e ta venë fajin Ty,/ për të gjitha të zezat,/Ti i dëgjon,…e/Na fton të prodhojmë fryte të begata,/të jetojmë një jetë të bukur,/sipas Ungjillit tënd./Një jetë pa frikë e pa ankthe,/nën dritën e shpresës sate!/ Ti s’do që drejtësia/të jetë bijë e hakmarrjes,/sepse e krijove/si bijë të dashur të mëshirës./Mësona, prandaj, të lutemi/që të mos e tradhtojmë kurrë/mirësinë e Atit/ besimin e Birit/e hirin e Shpirtit!

R. SH. - Vatikan

Shfletojmë Ungjillin e së dielës së tretë të kohës së Kreshmëve, ciklit të tretë, nga shën Luka. Në pjesë ungjillore të kësaj së diele (Lk 13,1-9), Jezusi niset nga dy fakte të kronikës së kohës, që të na bëjë të gjithëve thirrje për kthesë. Sa s’është vonë! Pret prej nesh fryte jete të re. E na tregon shëmbëlltyrën e fikut, që nuk bëri kurrë kokrra. E që, prandaj, duhet të pritet! Do të pritet, apo në këtë stinë të re do të mbushet me fryte? Ungjilli na kujton se i zoti i fikut nuk e preu pemën, duke shpresuar në stinën e fryteve të begata…Në kohën që i paraprin Pashkëve të ngjalljes!. Po të ndjekim një fragment nga Ungjilli i kësaj së diele sipas Lukës:

Në atë kohë, ia behën disa dhe i treguan çka u kishte ndodhur disa galileasve, gjakun e të cilëve Pilati e kishte përzier me gjakun e flive të tyre.

Jezusi u përgjigji: “A mendoni se këta galileas, që sharruan kështu, qenë mëkatarë më të mëdhenj se të gjithë galileasit tjerë? Unë po ju them: jo! Por, nëse ju nuk ktheheni kah Hyji, të gjithë do të sharroni si ata! A kujtoni se ata të tetëmbëdhjetët, mbi të cilët ra kulla e Siloesë dhe i mbyti, qenë më të mëdhenjtë mëkatarë ndër të gjithë banorët e Jerusalemit? Unë po ju them: jo! Por, nëse ju nuk ktheheni kah Hyji, të gjithë do të sharroni si ata!”

Atëherë u tregoi këtë shëmbëlltyrë: “Një njeri e kishte një fik të mbjellë në vreshtin e vet. Shkoi, kërkoi fryte në të, por nuk gjeti. Atëherë i tha vreshtarit: ‘Ja, tash tri vjet po vij e po kërkoj frytin e këtij fiku e nuk po e gjej. Preje! Pse ta shfrytëzojë kot tokën?’ Ai i përgjigji: ‘Zotëri, lëre edhe këtë vit që ta mih përreth e t’i qes pleh. Ndoshta në të ardhmen do të japë fryte. Po qe se jo, atëherë do ta presësh’!”

Lutje:

