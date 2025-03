Nigeri, një meshtar u vra "mizorisht" të Mërkurën e Përhime

Dioqeza e Kafanchan njoftoi se Ati Sylvester Okechukwu, famullitar i Kishës St. Mary Tachira në Shtetin Kaduna, u vra" mizorisht " nga rrëmbyesit e tij në orët e para të 5 marsit. Një natë më parë ai kishte qenë viktimë e një rrëmbimi.

R.SH. / Vatikani

Vrarë të mërkurën e Përhime, disa orë pas rrëmbimit. At Sylvester Okechukwu, famullitar i Kishës së St. Mary Tachira, në zonën Kaura, Shteti Kaduna, u vra "mizorisht" nga rrëmbyesit e tij "në orët e para të 5 marsit": vetëm një natë më parë ai ishte rrëmbyer nga rezidenca e tij në Tachira. Njoftimi u dha nga dioqeza e Kafanchanit, marrë nga agjencia e lajmeve Fides.

At Sylvester në shërbim të paqes

"Mbetet për t'u vërtetuar pse u vra", thuhet në njoftimin që kujton se si At Sylvester, i shuguruar meshtar në 2021, ishte "një shërbëtor i përkushtuar i Zotit, i cili punoi me vetëmohim në vreshtin e Zotit, duke përhapur mesazhin e paqes, dashurisë dhe shpresës": një prift "i cili i dha jetën në shërbim të Zotit dhe njerëzimit", duke lënë një "boshllëk të pashlyeshëm". Prandaj, dioqeza i fton të rinjtë dhe anëtarët e komunitetit që "të qëndrojnë të qetë dhe të vendosur në lutje".

Rrëmbime edhe në shtetet Edo dhe Yola

Rrëmbimi i meshtarit erdhi vetëm dy ditë pasi një tjetër prift dhe një seminarist u rrëmbyen me forcë nga një grup burrash të armatosur në shtetin Edo të Nigerisë. Të dielën e kaluar, në fakt, në një sulm dramatik, At Philip Ekeli dhe seminaristi Peter Andrew u rrëmbyen nga Kisha e Shën Pjetrit në komunitetin Iviukwa. Në sulm, një nga rrëmbyesit u vra nga personeli i sigurisë në vendin e kultit katolik gjatë një përleshjeje me zjarr. Forcat e sigurisë po punojnë ende për të shpëtuar të rrëmbyerit dhe për të kapur kriminelët.

Në një deklaratë, fondacioni Ndihmë për Kishën që Vuan (ACS) kujton se vrasja e At Sylvester dhe rrëmbimi i At Ekeli dhe seminaristit Andrew ndodhi në një kohë kur dy meshtarë të tjerë nigerianë janë ende të zhdukur, pasi u rrëmbyen më 22 shkurtin e klauar në dioqezën e Yola. Në vitin 2024, ondacioni Ndihmë për Kishën që Vuan (ACS) raporton, në një klimë pasigurie të përhapur, 13 priftërinj ishin rrëmbyer në vendin afrikan, të gjithë më vonë u liruan dhe një ishte vrarë.