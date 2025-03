Ipeshkvijtë e COMECE BE-së, "të bashkuar në mbështetje të Ukrainës dhe popullit të saj"

Lufta në Ukrainë “ka hyrë në një etapë të re. Mes kompleksiteteve gjeopolitike në rritje dhe veprimeve të paparashikueshme të ndërmarra nga disa anëtarë të komunitetit ndërkombëtar, ne i bëjmë thirrje Bashkimit Evropian dhe shteteve anëtare të qëndrojnë të bashkuar në angazhimin e tyre për të mbështetur Ukrainën dhe popullin e saj”. Ky është apeli i komunikuar sot nga Presidenca e Komisionit të Konferencave Episkopale të Bashkimit Evropian (COMECE)

R.SH. / Vatikan

Ky është apeli i komunikuar sot nga Presidenca e Komisionit të Konferencave Episkopale të Bashkimit Evropian (COMECE) në një deklaratë "në mbështetje të Ukrainës dhe popullit të saj në një kontekst të kompleksitetit dhe pasigurisë gjeopolitike në rritje". “Pushtimi i Ukrainës nga Rusia është një shkelje e hapur e ligjit ndërkombëtar”, shkruajnë ipeshkvijtë evropianë. “Përdorimi i forcës për të ndryshuar kufijtë kombëtarë dhe aktet mizore të kryera kundër popullatës civile janë të pajustifikueshme dhe kërkojnë më tej një kërkim konsekuent për drejtësi dhe përgjegjësi. Një paqe gjithëpërfshirëse, e drejtë dhe e qëndrueshme në Ukrainë mund të arrihet vetëm përmes negociatave”.

Komisioni i Konferencave Episkopale të Bashkimit Evropian (COMECE) shton se: “Çdo përpjekje e besueshme dhe e sinqertë për dialog duhet të mbështetet nga solidariteti i fortë dhe i vazhdueshëm transatlantik e global dhe duhet të përfshijë viktimën e agresionit: Ukrainën. Ne refuzojmë me vendosmëri çdo përpjekje për të shtrembëruar realitetin e këtij agresioni. Për të qenë e qëndrueshme dhe e drejtë, një marrëveshje e ardhshme e paqes duhet të respektojë plotësisht ligjin ndërkombëtar dhe të mbështetet nga garancitë efektive të sigurisë për të parandaluar rindezjen e konfliktit.

"Lufta e Ukrainës për paqen dhe mbrojtjen e integritetit të saj territorial nuk është vetëm një luftë për të ardhmen e saj. Rezultati i saj do të jetë gjithashtu vendimtar për fatin e të gjithë kontinentit evropian dhe të një bote të lirë dhe demokratike".

Marrëveshja e paqes duhet të krijojë kushtet e nevojshme për të siguruar që familjet ukrainase të mund të ribashkohen përsëri dhe të jetojnë një jetë me dinjitet, siguri dhe liri në atdheun e tyre sovran dhe të pavarur”. Ipeshkvijtë i kërkojnë edhe një herë BE-së që "të vazhdojë procesin e zgjerimit në kohën e duhur dhe të drejtë së bashku me vendet e tjera kandidate". “Për më tepër, ndërsa konturet e një arkitekture të re globale të sigurisë po rindërtohen, shpresa jonë e thellë është që Bashkimi Evropian do t'i qëndrojë besnik thirrjes së tij për të qenë një premtim paqeje dhe një spirancë stabiliteti për fqinjët e tij dhe për botën”, pohon Komisioni i Konferencave Episkopale të Bashkimit Evropian.