Don Attard është Rektori i ri i Madh i Salezianëve

Kapitulli i 29-të i Përgjithshëm i Shoqatës së Shën Françeskut de Sales zgjodhi dje, 25 mars, pasardhësin e njëmbëdhjetë të Don Boscos në personin e Don Fabio Attard.

R.SH. / Vatikan

Don Fabio Attard është Rektori i ri i Madh i Shoqërisë Saleziane të Shën Gjon Boscos. Ai pason kardinalin Ángel Fernández Artime, SDB, i cili drejtoi Kongregatën e Salezianëve nga 2014 deri në 2024. i Kështu u vendos gjatë Kapitullit të 29-të Përgjithshëm të Shoqërisë së Shën Françeskut de Sales. Don Fabio Attard është pasardhësi i njëmbëdhjetë i Don Boskos, i thirrur për të udhëhequr Kongregatën Saleziane dhe për të mishëruar karizmen e tij në shërbim të të rinjve, veçanërisht të atyre më të varfërve dhe më të cenuarve, në 136 kombe të ndryshme të botës ku janë të pranishëm dhe veprojnë Salezianët, si edhe në Shqipëri, Kosovë dhe Mal të Zi.

I lindur më 23 mars 1959 në Gozo, Maltë, At Fabio Attard u rrit në Victoria, ku ndoqi shkollat ​​publike fillore dhe të mesme. Vokacioni i tij filloi të merrte formë gjatë viteve të kaluara në Seminarin e Madh në Gozo (1975-1978). Më pas ai ndërmori aspirantatin e jetës rregulltare saleziane në Kolegjin Savio në Dingli, Maltë, përpara se të përgatitej për noviciatin në Dublin.

Më 8 shtator 1980, ai bëri kushtet e jetës rregulltare si salezian i Don Bosco-s në Maynooth, Irlandë. Don Attard vazhdoi studimet e tij me shumë përkushtim, duke marrë një diplomë në Teologji pranë Universitetit Papnor Salezian (UPS) dhe një Licencë në Teologjinë Morale pranë Akademisë Alfonsiane në Romë. I shuguruar prift më 4 korrik 1987, ai filloi një shërbim thellësisht të rrënjosur në kujdesin baritor dhe kërkimin akademik.

Vazhdimi i misionit të Don Boskos

Zgjedhja e Don Fabio Attard si Rektor i Madh i Salezianëve përfaqëson një agim të ri për Kongregatën e Salezianëve e cila, nën udhëheqjen e tij, do të vazhdojë të rritet si një forcë globale për edukimin, ungjillëzimin dhe transformimin shoqëror. Don Attard do të di të përfshijë dhe motivojë salezianët, bashkëpunëtorët laikë dhe të rinjtë në mbarë botën, për të vazhduar misionin e Don Bosco-s, çka do të thotë: të jenë dëshmitarë dhe bartës të dashurisë së Zotit për të rinjtë, veçanërisht ata që kanë më shumë nevojë.