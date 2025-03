Atë Saggiotto: jeta në Betlehem, nën një kapë plumbi

Drejtori i veprës saleziane në qytetin e Bregut Perëndimor, flet për punën e misionarëve të Don Boskos, në një situatë mbylljeje dramatike. “Jetojmë të bllokuar, me një ndjenjë të thellë pasigurie, por gjithnjë pranë nxënësve tanë, të rinjve të oratorisë dhe familjeve të tyre”

R.SH. / Vatikan

Fëmijët, edhe më të vegjlit, që nuk janë as shtatë vjeç, në Betlehem jetojnë me celularë në duar. Jo për të luajtur, as për të biseduar me miqtë e tyre, si çdo fëmijë në vende të tjera të botës, por për të kuptuar se çfarë po ndodh rreth tyre, për të kuptuar nëse ka probleme në burgun e tyre të hapur, siç e quajnë qytetin e tyre. Atë Lorenzo Saggiotto, drejtor i veprës Saleziane në Betlehem, së bashku me bashkëvëllezrit e tij, nuk ka reshtur kurrë së punuari përkrah këtyre të rinjve.

Për t'i ndihmuar, salezianët përgatisin veprimtari psikosociale, që synojnë kufizimin e ndikimit të stresit lidhur me luftën. “Krijuam nisma që mund t'i ndihmonin fëmijët të bisedojnë me njëri-tjetrin, të hapen dhe të mos e mbajnë gjithçka brenda vetes. I organizuam kryesisht sipas moshës, duke nisur nga fëmijët 6 deri në 10 vjeç, më pas nga 10 deri në 14 vjeç: organizuam aktivitete teatrale, muzikore, sportive, gjithçka që mund t'i ndihmonte të dilnin nga kapa prej plumbi, që u rëndon mbi kokë. Kjo i ndihmoi familjet të kuptojnë se fëmijët e tyre kanë cilësi dhe se, nëpërmjet këtyre aktiviteteve, ata mund të shprehen në një farë mënyre, duke gjetur sadopak prehje e harresë në jetën e tyre. Në një vend krejt të pasigurt!

Ndjenja e thellë e pasigurisë

Në Betlehem, si në pjesën tjetër të Palestinës, askush nuk mund të flasë për të ardhmen e të rinjve, familjeve, të krishterëve. “Ne jetojmë të bllokuar, sidomos në lëvizje - vazhdon Ati Saggiotto – me postblloqe që vendosen rastësisht dhe ndodh që kush kthehet nga shkolla e gjen rrugën të mbyllur e duhet të kërkojnë rrugë anësore për t’u rikthyer, sepse nuk i dihet kurrë kur mbyllen a kur hapen rrugët. E pastaj është ushtria izraelite, e cila vjen ditë e natë, duke kaluar para shkollës sonë, sidomos në orët e mëngjesit. Deri tani, ushtarët nuk kanë hyrë kurrë në shtëpinë tonë, por e gjithë kjo krijon një ndjenjë pasigurie”.

Frikë nga humbja e identitetit! Cila do të jetë e ardhmja jonë? A do të ketë një zgjidhje? A do të ketë dy shtete? Pyetje dramatike që, frikësohet Atë Saggiotto, ndoshta do të mbeten pa përgjigje për një kohë të gjatë. “Ne nuk e kuptojmë se ku po shkojmë, e gjithë kjo krijon një ndjenjë pasigurie dhe, natyrisht, nevojën për të kërkuar zgjidhje të tjera, siç është largimi. Flasim me çifte të reja, fëmijët e të cilëve ndjekin shkollën fillore dhe e dimë se ata do të pyesin nëse do të qëndrojnë këtu dhe do të vuajnë krizën, apo do të shkojnë diku tjetër, për të jetuar më mirë, por - kjo është frika e madhe - me rrezikun e humbjes së identitetit, vlerave të kulturës palestineze, të ndjenjës së një familjeje të madhe! E edhe të rrezikuar të ndihen si numra brenda një shteti tjetër të madh.

Vepra e salezianëve

Misioni i Salezianëve vazhdon pa u ndalur, në përpjekje për të përgatitur të rinjtë për ardhmërinë, nëpërmjet edukimit, pavarësisht se ku mund të jetë. “Shqetësimi ynë i parë ishte të mos i humbisnim studentët për shkak të mungesës së parave për të paguar shkollimin. Kemi filluar mbledhjen e fondeve për të mbuluar shpenzimet e mbi 300 djemve dhe vajzave që ndjekin kurset tona, për t’u dhënë bursa dhe deri tani kemi arritur të mos humbasim askënd. Kështu u japim një ndjenjë shprese, mbasi po të tërhiqeshin nga kursi, do të mbeteshin pa kualifikime, e ardhmja e tyre do të bëhej edhe më e errët se sa është. Kemi përshtatur edhe oraret e klasave, që të mos mbarojnë kur është natë, sepse këtu bie herët e edhe sepse udhëtimi në atë pikë bëhet më problematik. Në të njëjtën kohë, nuk kemi reshtur së ndihmuari njerëzit me furrën tonë, që prodhon çdo ditë bukë të cilën e shpërndan për rreth 130 familje, për shoqatat që ndihmojnë fëmijët me probleme, personat me aftësi të kufizuara dhe shtëpitë e të moshuarve”.

Shpresa për të ardhmen

Kuvendi i Salezianëve është disa hapa larg Kishës të Lindjes së Krishtit, në qendrën historike të Betlehemit. Sot përfshin edhe Qendrën e Formimit Profesional, që ofron kurse energjie elektrike, mekanike, zdrukthtarie, grafike dhe marketingu dixhital për djem dhe vajza. Pastaj vjen oratori, qendra rinore dhe grupi skautist. Me misionin e tyre, rregulltarët përpiqen çdo ditë të rrënjosin shpresën për të ardhmen në zemrat dhe mendjet e banorëve të Betlehemit, për të bërë të mundur një vizion më pozitiv, në një realitet, që është në gjendje totale varfërie sociale dhe ekonomike, e me një qytet të asgjësuar nga bllokada e turizmit dhe e shtegtimeve, fillimisht për shkak të epidemisë së Covid-it, tani për shkak të luftës në Gaza.

“Gjithçka është në vend, hotelet, restorantet, arti…”. “Gjithçka është e ngrirë: artizanët që punojnë me dru ulliri apo artefakte perlash”. Prej këndej lind gjithmonë pyetja: a do të ketë të ardhme?”.