Misionarët e Bamirësisë te Papa për të kujtuar themeluesen Nënë Terezën

Eprorja e Përgjithshme, Motra Jozef, thekson se përparimi i vërtetë i njeriut është t’ua hapë zemrën të tjerëve, ashtu siç bëri murgesha shqiptare. Të pranishëm në Sallën Pali VI ishin edhe përfaqësues të kursit të parë të menaxhimit për krijimin e komuniteteve të energjisë së rinovueshme, lindur në Kremona, në gjurmët e enciklikës Laudato si'

R.SH. / Vatikan

“Zemra e Nënë Terezës së Kalkutës vijon të rrahë fort në jetën e ne të gjithëve dhe na nxit, në këtë Jubile të shpresës, të mos dorëzohemi e të vijojmë ta ndjekim Jezusin”. Fjalët e motrës Jozeph, Eprore e Përgjithshme e Misionareve të Bamirësisë, janë plot me hare! Gëzohet për dekretin e lëshuar dje nga Dikasteri për Kultin Hyjnor dhe Disiplinën e Sakramenteve, në të cilin Papa Françesku e shkroi themeluesen e shenjtë në kalendarin e përgjithshëm romak.

Duke mbërritur sot paradite në Sallën Pali VI, në Vatikan, për audiencën e përgjithshme të së mërkurës, së bashku me 35 motra të tjera Misionare të Dashurisë nga pesë kontinentet, motrat rregulltare me sari bardh-e-blu, i kërkoi "Papës ta bekojë punën e motrave të saj, që i shërbejnë më të pëvuajturve, por njëkohësisht u bëri thirrje të gjithëve për t’u kthyer në rrënjët e Ungjillit e për t’u udhëhequr nga mësimet e tij".

Në një botë që ndjek vazhdimisht përparimin teknologjik, shton Eprorja e Përgjithshme, “nuk duhet të harrojmë kurrë se përparimi i vërtetë i njeriut është t'i kushtohet të tjerëve çdo ditë, e me gjithë zemër. Pikërisht me enciklikën Dilexit nos - saktëson - Papa na nxit të rizbulojmë Zemrën e Shenjtë të Jezusit, të mirëpresim dashurinë e Krishtit, dashuri që secili prej nesh duhet ta ruajë për të përvujtët, të sëmurët, të pambrojturit, siç na mësoi Nënë Tereza, që kremtohet më 5 shtator”.

Një kurs i Menaxhimit të Energjisë së Rinovueshme, i frymëzuar nga Papa

Duke u takuar me anëtarët e Konfederatës së Kooperativave Italiane më 16 mars 2019, Papa Françesku, në bazë të Laudato si', i nxiti të punojnë për t'u bërë "sipërmarrës të bamirësisë", për të kërkuar mënyra alternative e për të bërë që shoqëria "të mos qeveriset nga perëndia para, idhull që e mashtron në mënyrë të padrejtë njeriun dhe më pas e flak tutje". Fara e mbjellë nga këto fjalë i dha jetë në Kremona, me bashkëpunimin e Universitetit Katolik të Zemrës së Krishtit, kursit të parë të menaxhimit për krijimin e bashkësisë së energjisë të rinovueshme (CER). Ngjarja merr edhe më shumë vlerë në funksion të Ditës Kombëtare të Kursimit të Energjisë, që do të mbahet në Itali të dielën e ardhshme, 16 shkurt.

“Këto subjekte - thotë Ferruccio Telò, koordinator i CER-it lokal, i pranishëm në seancë - janë shoqata ndërmjet qytetarëve, aktiviteteve tregtare, administratave publike lokale dhe ndërmarrjeve të vogla e të mesme, që vendosin të bashkojnë forcat me synimin për të prodhuar, për të shkëmbyer dhe për të konsumuar energji nga burimet e rinovueshme në shkallë lokale. Kjo - thekson ai - e mundëson kursimin e një sasie të caktuar parash, e cila mund të përdoret për të ulur varfërinë energjetike të individëve dhe familjeve në kushte të brishta, duke shtuar njëkohësisht kohezionin social të komuniteteve lokale. "Paraardhësi i vërtetë i këtyre komuniteteve - vëren ai - është Papa Françesku dhe kjo është arsyeja pse ne sot po i japim një certifikatë, që njeh rëndësinë e intuitës së tij".

Nga Spanja, një dokument mbi katekizmin për të rriturit

Ndërkaq, një dokument i përqendruar tek katekizmi drejtuar të rriturve - i titulluar "Buscad al Señor" ("Kërkojeni Zotin") - iu paraqit Papës sot paradite nga kryetari i Komisionit për Ungjillëzimin, Katekizmin dhe Katekumenatin e Konferencës Ipeshkvnore spanjolle, Ipeshkvi José Rico Pavés: “Dëshiroja shumë t’i tregoja Atit të Shenjtë sesi Kisha spanjolle mendon t’i ndihmojë në procesin e fillesës së krishterë ata që dëshirojnë ta takojnë Krishtin, ta duan, ta ndjekin, t’i ngjasin ose që, duke e pasë takuar, duan ta gjallërojnë fenë e tyre, duke mësuar, kështu, të jenë të krishterë të udhëhequr nga Kisha Nënë, e pranishme në çdo bashkësi”, shpjegon mësuesi i Jerez de la Frontera.

Një pikturë nga studentët e shkollës ushtarake Teulié në Milano

Nxënësit e shkollës ushtarake Teulié në Milano, të shoqëruar, ndër të tjera, nga kapelani Don Giovanni Mizzi, shprehën dashurinë e tyre ndaj Papës. Pasi u mblodhën në Romë ditët e fundit për Jubileun e Forcave të Armatosura, Policisë dhe Sigurisë, i dhuruan Françeskut një pikturë që paraqet fasadën origjinale të Institutit Lombard. Së bashku me të u soll në Sallë nga ushtarakët për bekim, një bust bronzi i Shën Gjonit XXIII, Pajtor i ushtrisë italiane, u soll në sallë nga ushtria për bekim.