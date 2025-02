Imzot Gjonlleshaj: Shenjtëria juaj, jemi me ju, urimet më të mira për shërim të shpejtë

"Me lutje e dashuri i drejtojmë Papa Françeskut, urimet tona më të sinqerta për shërim sa më të shpejtë dhe rikthim të plotë në shëndet. Papa është burim frymëzimi për ne të gjithë, prandaj, e lusim Zotin që ta mbështesë dhe ta rikthejë sa më parë në detyrën e tij të shenjtë. I bashkojmë zërat tanë në një thirrje të përulur drejtuar Hyjit: shëroje, o Zot, shërbëtorin tënd besnik, jepi forcën për të vijuar misionin e Tij të shenjtë!”. Kështu kryeipeshkvi i Tivarit imzot Rrok Gjonlleshaj

Të dashur besimtarë,



në emër të Arqipeshkvisë së Tivarit, me zemër të mbushur me lutje dhe dashuri, i drejtojmë Atit të Shenjtë, Papa Françeskut, urimet tona më të sinqerta për shërim sa më të shpejtë dhe rikthim të plotë në shëndet.



Ati i Shenjtë është dhe mbetet një dritë shprese për të gjithë Kishën Katolike dhe për mbarë botën, duke na udhëhequr me dashuri dhe përvujtëri.

Lutemi që Zoti, në mëshirën e Tij të pafundme dhe me dorën e Tij shëruese, t’i japë forcë, shëndet dhe kurajë Atit të Shenjtë në këtë moment sfidues.

Nëpër ndërmjetësinë e Zojës së bekuar, Shëndetit të të sëmuarve dhe të gjithë shenjtorëve, e lusim Zotin që ta mbështesë dhe ta rikthejë sa më parë në detyrën e tij të shenjtë, për të vazhduar me përkushtim udhëheqjen shpirtërore të popullit të Zotit.



Shpirti i tij i palodhur i Papës, i mbushur me dhembshuri dhe urtësi, është burim frymëzimi për ne të gjithë, sepse na mëson rëndësinë e paqes, solidaritetit dhe dashurisë për më të dobëtit.

Sot, ndërsa ai ka nevojë për lutjet dhe përkrahjen tonë, i bashkojmë zërat tanë në një thirrje të përulur drejtuar Zotit: “Shëroje, o Zot, shërbëtorin tënd besnik, jepi forcën për të vijuar misionin e Tij të shenjtë!”



Te bashkuar në lutje, i dërgojmë përshëndetjet tona të përzemërta,



Arqipeshkvia e Tivarit