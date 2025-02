De Gasperi, Kardinali Reina: me shembullin e tij rizbuloni vlerën e shërbimit publik

Mbyllet faza dioqezane e çështjes për lumnimin e politikanit italian, laikut dhe babait të një familjeje italiane. Riti u kryesua nga famullitari i Romës, i cili përshkroi shërbëtorin e Zotit si "fener për breznitë e ardhshme"

R.SH. / Vatikan

“Model aktual, i aftë të japë mësime të vlefshme për njerëzit e angazhuar në politikë dhe në shoqëri”, veçanërisht në një çast historik, në të cilin ndjehet fort nevoja për prijës “të besueshëm dhe të patundur”. Kështu e kujtoi kardinali Vikar i Papës për Dioqezën e Romës, Baldassare Reina, shërbëtorin e Zotit Alcide De Gasperi (1881-1954) ndërsa kryesonte, sot paradite, 28 shkurt, në Pallatin Apostolik Lateranens, në Romë, mbylljen e fazës dioqezane të çështjes së lumnimit të politikanit italian, njërit nga themeluesit e partisë italiane Democrazia Cristiana (Demokracisë së krishterë) dhe etërit e Evropës së bashkuar.

Simbol i pashlyeshëm në historinë e një vendi

Hetimi dioqezan fillimisht nisi në Gjykatën Kishtare të Kryedioqezës së Trentos – De Gasperi lindi në Pieve Tesino, Itali – por më pas u dërgua në juridiksionin e forumit të dioqezës së Romës, e cila e vlerësoi jetën e tij, virtytet heroike dhe famën e shenjtërisë. Trashëgimia e De Gasperit, laik dhe atë i katër vajzave - pohoi kardinali Reina - "vazhdon të jetë fener ndriçues për brezat e ardhshëm" dhe tregon se "integriteti, përkushtimi dhe ndjenja e detyrës mund të lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e një vendi".

Që në hapin e parë, kërkimi i drejtësisë sociale

Pas një faze fillestare aktivizimi në favor të autonomisë administrative dhe kulturore të Trentino-s në lidhje me Perandorinë Austro-Hungareze, kur toka e tij u pushtua, De Gasperi luftoi për njohjen e pjesëmarrjes politike të katolikëve dhe për vizionin e shtetit të bazuar në pluralizëm dhe drejtësi sociale. Me ardhjen e fashizmit dhe shpërbërjen e Partisë Popullore, nisi të persekutohej nga regjimi, u arrestua në vitin 1927 dhe u dënua me katër vjet burgim. Më vonë u fal, por jetoi për shumë vjet në kushte të pasigurta ekonomike, duke gjetur strehim në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit. Pikërisht gjatë kësaj periudhe - vazhdoi Kardinali Vikar i Romës Reina - De Gasperi “i përkreu reflektimet e tij politike dhe shoqërore, duke hedhur themelet për rilindjen e katolicizmit politik në periudhën e pasluftës”. Pas rënies së regjimit të Musolinit, u bë një nga protagonistët kryesorë në themelimin e partisë italiane Democrazia Cristiana parti që do të qeveriste Italinë për dekada: ai vetë e drejtoi 8 herë qeverinë italiane.

Figurë jashtëzakonisht aktuale

I pajisur me një fe “graniti”, që “frymëzoi çdo prirje dhe veprim të tij politik”, De Gasperi nuk u kufizua ta deklaronte këtë “privatisht”, por - vazhdoi Kardinali Reina - e bëri “angazhim konkret për ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe solidare”, të gjallëruar gjithnjë nga “integriteti i madh moral”. Kardinali Reina, më pas, theksoi edhe “aktualitetin e jashtëzakonshëm” të disa aspekteve të shërbëtorit të Zotit, që mund të ofrojnë ide për t’i menduar e për t’u bërë ball sfidave të së tashmes, si: “Kontributi në ndërtimin e demokracisë italiane, roli në integrimin europian dhe modeli i lidershipit”.

Jo histori, por gurrë për të ardhmen

Shembulli i De Gasperit na fton “të rizbulojmë vlerën e shërbimit publik, të kompetencës dhe të përgjegjësisë. Mendimet dhe veprimet e tij politike - vuri në dukje - jo vetëm që i përkasin historisë, por përbëjnë një burim për të ardhmen, një pikë referimi për këdo që dëshiron të angazhohet në të mirën e përbashkët me seriozitet dhe përkushtim”. "Ndjenja e drejtësisë" dhe "e korrektësisë” ishin shenja dalluese e angazhimit të tij ndaj politikës, të cilat nuk u përdorën kurrë për interesa personale, por u kuptuan gjithnjë si "shërbim ndaj kombit". Më tej, vëmendja ndaj më të ligshtit dhe përpjekjet për të mirën e përbashkët, theksoi kardinali, tregojnë "se si bamirësia e krishterë për të nuk ishte parim abstrakt, por virtyt konkret për t'u mishëruar në jetën politike".

Trashëgimi politike, kjo e shërbëtorit të Zotit, e cila "nuk kufizohet vetëm në rindërtimin e pasluftës, por shtrihet në konsolidimin e institucioneve demokratike dhe në ndërtimin e një Evrope të bashkuar", ku - si në Itali - ai është edhe sot emblemë e "kapacitetit të ndërmjetësuesit, pragmatizmit dhe ndjenjës së fortë të Shtetit".

"Metoda" De Gasperi

Në këtë kuptim, kujtoi kardinali Reina, vizioni i tij për Evropën, i bazuar mbi "bashkëpunimin ndërmjet popujve", pasqyronte një ide "gjithëpërfshirëse dhe largpamëse", në kontrast me ndarjet nacionaliste të dekadave të mëparshme. Duke e konsideruar kufirin si "urë ndërmjet kulturave të ndryshme" dhe jo si "barrierë përçarëse ", De Gasperi e bazoi "metodën" e tij në "krahasimin konstruktiv" dhe në "kërkimin e zgjidhjeve të përbashkëta", pavarësisht nga epoka e prekur nga polarizimi dhe populizmi. Përveçse burrë i madh shteti, ai ishte “njeri me besim të thellë te Zoti dhe korrektësi të jashtëzakonshme morale”: megjithë vështirësitë dhe sprovat që provoi në jetën e tij, De Gasperi përballoi çdo pengesë - nënvizoi kardinali Reina - me “shpirt shërbimi” dhe “vizion të krishterë për të mirën e përbashkët”, pa humbur kurrë “besimin në Provaninë Hyjnore dhe vendosmërinë ndaj drejtësisë”.

Arkitekt i një veprimi politik "profetik, meshtarak dhe mbretëror" në misionin për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për shoqërinë, kur i erdhi vdekja, shoqëruar me një zi të madhe popullore, ai dëshmoi - përfundoi Vikari i Papës për dioqezën e Romës - se si po perceptohej Alice De Gasperin "jo vetëm si Burrë Shteti, por si prijës moral i jashtëzakonshëm për kombin".