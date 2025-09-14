Shenjtorët e javës 14 - 21 shtator
R.SH. - Vatikan
E diel 14 shtator, Kisha katolike kremton festën e Lartësimit të Kryqit të Shenjtë, festë e cila ka zanafillën në Jerusalem më 14 shtator të vitit 335 p.K.. Këtë ditë u shuguruan ndërtesat e ngritura nga Perandori Kostandini për të mbrojtur e për të nderuar viset ku Jezu Krishti përmbushi misterin e vet të Pashkëve, misterin e vdekjes e të Ngjalljes.
Të hënën më 15 shtator, kalendari kishtar përkujton festën e të Zojës së Bekuar të Dhimbshme.
Të martën më 16 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Kornelin papë, shën Çiprianin ipeshkëv e martirë, shën Eufeminë martire dhe shën Vitorin, papë.
Të mërkurën më 17 shtator, kalendari përkujton shën Robert Belarminin, kardinal, ipeshkëv e doktor i Kishës.
Të enjten më 18 shtator, kalendari kishtar kishtar përkujton shën Jozefin nga Kopertino, meshtar françeskan dhe shën Arianën..
Të premten më 19 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Gjenarin, ipeshkëv i Beneventos e martir.
Të shtunën më 20 shtator, kalendari kishtar përkujton shenjtorët Andreun Kim Taegon, meshtar me shokët, martirë koreanë.
Të dielën e ardhshme më 21 shtator, Kisha katolike do të kremtojë të dielën e 25-të gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, e gjithnjë më 21 shtator kalendari kishtar përkujton shën Mateun, apostull e ungjilltar.