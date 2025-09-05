5 shtator Dita Ndërkombëtare e Bamirësisë në përkujtim të Shenjtës Nënë Terezë
R.SH. / Vatikan
Sot më 5 shtator bie Dita Ndërkombëtare e Bamirësisë (datë fikse). Dita u krijua nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në dhjetor të vitit 2012 për të pohuar se "bamirësia mund të kontribuojë në promovimin e dialogut midis njerëzve të kulturave dhe feve të ndryshme, si dhe solidaritetit e mirëkuptimit të ndërsjellë". Data e zgjedhur, 5 shtatori, përkujton përvjetorin e vdekjes në vitin 1997 të Shën Nënë Terezës së Kalkutës, Ganxhe Bojaxhiu fituese e Çmimit Nobel për Paqe në vitin 1979.
Në rrugët e Kalkutës Nënë Tereza u bë instrument në duart e Zotit dhe themeloi kongregatën rregulltare të Motrave Misionare të Bamirësisë, të njohura nga Kisha në vitin 1950. Ndërroi jetë më 5 shtator 1997 dhe është shenjte që nga viti 2016.