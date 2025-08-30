"World Meeting on Human Fraternity 2025", të jesh njerëzor në epokën e urrejtjes e të luftës
R.SH. / Vatikan
"Takimi Botëror mbi Vëllazërinë Njerëzore 2025", që do të mbahet më 12 dhe 13 shtator, u paraqit të premten, më 29 gusht. Programi i ngjarjes, organizuar nga Bazilika e Shën Pjetrit, në bashkëpunim me institucionet e Selisë së Shenjtë dhe mbështetjen e sponsorëve të shumtë institucionalë e privatë, u paraqit në Sallën e Shtypit të Selisë së Shenjtë, nën drejtimin e drejtorit Matteo Bruni, në prani të Kardinalit Mauro Gambetti, kryeprift i Bazilikës së Shën Pjetrit dhe kryetar i Fabrikës me të njëtin emër, si dhe të Atë Francesco Occhetta SJ, sekretar i përgjithshëm i Fondacionit Fratelli Tutti- Vëllezër të gjithë!
Po, ç’kuptim ka të jesh “njeri” sot, në një botë konfliktesh, vetmie, formash të reja të varfërisë, krizës mjedisore dhe sfidave të progresit teknologjik? Edhe pse duket interesante? A mund të gjindet një pikënisje e bashkimit?
Këtyre pyetjeve do t’i japë përgjigje Kardinali Gambetti, me ligjëratën e tij “Vëllazëria, mbyllja e rendit të ri të ekzistencës”.
“Qëllimi është t'i ofrojmë botës horizontin e vëllazërisë si mjet për një rend të mundshëm të ri politik, ekonomik dhe shoqëror të ekzistencës njerëzore” - deklaroi Kardinali Gambetti në konferencën për shtyp. Për këtë arsye "parimi i vëllazërisë universale mund të ofrojë burimet për të shkruar historinë e këtij ndryshimi epokal" në "mënyrën e ndërtimit, e cila duhet t'u kushtojë vëmendje të veçantë të gjithë njerëzve, në kuptimin e dallimeve, në harmoni me fenë dhe në garantimin e lirisë e të dinjitetit të çdo njeriu".
15 tryza tematike
Më 12 shtator, në 15 tryeza tematike kushtuar sektorëve specifikë (nga bujqësia - te arti dhe letërsia; nga ekonomia dhe financat - tek bashkësitë vendase; nga arsimi - tek informacioni; nga puna - tek sporti) do të pasqyrohet nevoja për aleancë ndërmjet vëllazërisë dhe veprimit konkret.
Në fund të takimit, do të paraqitën propozime, në përkim me dëshirat shpirtërore të jetës dhe të punës. Në këtë drejtim, është domethënëse që diskutimet të zhvillohen në disa mënyra të rëndësishme për historinë e jetës shoqërore dhe politike të ambienteve të qytetit, siç është Kapitoli, Abacia e Provincës së Romës, si dhe për bashkësinë ndërkombëtare, siç është situata e FAO-s dhe BE-së. Në këto takime priten të marrin pjesë shumë përfaqësues të institucioneve, të shoqërisë civile, të botës universitare dhe të botës së informacionit.
E gjithë kjo, në një atmosferë gjatë së cilës pritet theksimi i vlerës së vëllazërisë, për të ndriçuar racën njerëzore të bashkuar. Sepse njeriu është i aftë të flasë, por edhe e sidomos, po aq i aftë për bashkimin e shpirtrave dhe të zemrave, të mbledhura për të zgjedhur udhën më të mirë".