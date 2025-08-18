Më 18 gusht kalendari kujton shën Helenën, perandoreshë
R. SH. / Vatikan
Gjithnjë sot më 18 gusht, kalendari kishtar përkujton shën Helenën, perandoreshë - Nëna e perandorit Kostandin, ajo zbuloi varrin dhe Kryqin e Jezusit, figurë e rëndësishme për përhapjen e krishterimit.
. Kultivimi i kujtesës nuk është një ushtrim i thjeshtë i rezervuar për nostalgjikët, por një detyrë e pashmangshme që prek të gjithë dhe që është baza e zhvillimit, progresit dhe drejtësisë. Kjo është arsyeja pse borxhi që kemi sot ndaj Shën Elenës është veçanërisht i rëndësishëm: ishte kjo grua, në fakt, nëna e perandorit Kostandin, ajo që ndërtoi disa nga Bazilikat e krishtera më të rëndësishme në Tokën e Shenjtë. Dhe ruajtja e këtyre vendeve të kultit është një nga misionet përmes të cilave Kisha edhe sot i shërben gjithë njerëzimit.
E lindur në Bitini në shekullin III, Elena u braktis nga burri i saj, tribuni Konstanc Klori, me dëshirën e perandorit Dioklecian. Djali i saj Kostandin, megjithatë, arriti të fitonte udhëheqjen absolute të Perandorisë në vitin 324 dhe ajo filloi punën që shenjat që mbanin kujtesën e ngjarjeve të treguara në Ungjill të mos humbnin. Shën Elena vdiq në vitin 330.