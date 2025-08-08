Kërko

Kërko

Kërko

ALshqip
2025.02.01 muro di cemento incrinato con bandiere dipinte di Stati Uniti, Russia e Ucraina
Bota

Moska njofton takimin ballë për ballë Putin-Trump, për t'i dhënë fund konfliktit në Ukrainë

Ka shumë mundësi të zhvillohet, javën e ardhshme, takimi i Presidentit të SHBA-së me homologun e tij rus, Vladimir Putin. Biseda për luftën në zemër të Evropës mund të shkëmbehet në Emiratet e Bashkuara Arabe ndërsa, pavarësisht kërkesave këmbëngulëse të udhëheqësit ukrainas Zelensky, Kremlini aktualisht e përjashton takimin trepalësh. Ndërkaq Trump po i vonon masat ndëshkimore kundër Moskës

R.SH. - Vatikan

Përpjekja për të biseduar lidhur me përfundimin e luftës në Ukrainë do të përfshijë një samit ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, planifikuar paraprakisht nga të dyja palët për javën e ardhshme, në territorin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Kremlini e njoftoi këtë, por ende nuk po vepron sipas kërkesave të përsëritura të Volodymyr Zelensky-t për të marrë pjesë në takim. Prijësi ukrainas e konsideron samitin "të vetmen mënyrë të gjetjes së zgjidhjes konkrete për t'i dhënë fund konfliktit".

Ndërmjetësimi i SHBA-së

Biseda ndërmjet Rusisë e SHBA-së u nxit nga vizita e fundit në Moskë e të të dërguarit të posaçëm të Shtëpisë së Bardhë, Steve Witkoff, gjatë së cilës thuhet se u fol për një ofertë e pranueshme, që t'i japë fund luftës. Miratimi i takimit nga Kremlini duket se i pezulloi përkohësisht sanksionet kundër Rusisë, shpallur nga Donald Trump, i cili pret qëndrimin e Vladimir Putinit.

Lufta në terren

Ndërkohë Rusia vazhdon përparimin e saj në terren, me një përpjekje të re për të pushtuar qytetin ukrainas të Khersonit, kryeqytetin e rajonit me të njëjtin emër, nga i cili forcat ruse u tërhoqën në fund të vitit 2022. Bombardimet e përsëritura të infrastrukturës dhe të rrugëve kryesore të komunikimit, u përpoqën ta ndajnë në dy pjesë qytetin, i cili shtrihet në bregun e djathtë të grykëderdhjes së lumit Dnjepër. Ura që lidh ishullin e Khersonit, Korabelin, me kontinentin, u godit të dielën e kaluar nga një seri sulmesh ajrore, duke shkaktuar evakuimin e afërsisht 1,800 civilëve të   mbetur në ishull.

08 gusht 2025, 08:40
Engjëlli i Tënzot
Engjëlli i Tënzot
Audienca papnore
Audienca papnore
Kontributi yt për një mision të madh Kontributi yt për një mision të madh