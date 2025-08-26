Kërko

Profesor Flamur Gashi para bustit të Shenjtës Nënë Terezë në Sarajevë Profesor Flamur Gashi para bustit të Shenjtës Nënë Terezë në Sarajevë
Prof. Flamur Gashi: Nënë Tereza pasaporta më e mirë evropiane e perëndimore e kombit tonë

Flamur Gashi: "Nënë Tereza figurë emblematike e shqiptarëve, me jetën e veprën e saj duke i dhuruar botës pjesën më humane, ajo tregoi se njeriu për njeriun duhet të jetë njeri. Nënë Tereza me emrin, me veprën dhe me jetën e saj emrin e shqiptarin e çojë kudo në botë"

R.SH. / Vatikan

Sot më 26 gusht kujtojmë përvjetorin e lindjes së Nënës Terezë, Ganxhe Bojaxhiu, një nga figurat më të ndritura të Kishës dhe të popullit shqiptar.

Po e kujtojmë sot ditën e lindjes së saj, me krenari e frymëzim për jetën, me Profesor Flamur Gashin, intelektual, diplomat e atdhetar, sipas të cilit, "Nënë Tereza me emrin, me veprën dhe jetën e saj emrin e shqiptarin e çojë kudo në botë". 

Profesor Flamur Gashi, cili është njëri ndër themeluesin e shoqatës 'Nënë Tereza' në Kosovë’ në vitin 1990 dhe kryetari i parë i shoqatës 'Nënë Tereza dega Pejë', e konsideron Ganxhe Bojaxhiun si "një simbol të veçantë në rrugëtimin dhe frymëzimin e tij e jo vetëm. Nënë Tereza është pasaporta më e mirë Evropiane, perëndimore e kombit tonë. Nënë Tereza, Ibrahim Rugova dhe Gjergj Kastrioti Skenderbeu janë fytyra jonë, indetiteti ynë dhe pasaporta jonë perëndimore, prandaj kudo të mundemi, këto tri figura duhet lartësohen e të shkojnë në piedistalin e tyre, sepse i bëjnë nder Kombit shqiptar", pohon Flamur Gashi në mikrofonin e redaksisë shqipe të Radio Vatikanit - Vatican News. Ta dëgjojmë bisedën e dom David Xhuxhës me prof. Flamur Gashin:

Flamur Gashi
26 gusht 2025, 14:01
