Palestina, jo vetëm me bomba vritet një popull

Varfërimi i popullsisë ka arritur nivele rekord. Si në Rripin e Gazës ashtu edhe në Bregun Perëndimor çdo veprimtari ekonomike është zhdukur aq, sa lufta bëhet edhe për një "kore buke".

R.SH. / Vatikan

Është edhe një luftë, përveç asaj të raketave, dronëve dhe bombave që zhvillohet çdo ditë në Palestinë! Ajo që bazohet në varfërimin progresiv të popullsisë palestineze. Nëse Gaza praktikisht nuk ekziston më dhe 90 përqind e popullsisë së saj është detyruar të emigrojë brenda vendit, në të gjithë Rripin çdo aktivitet ekonomik është zhdukur praktikisht. Lufta e përditshme sot në Rripin e Gazës bëhet për kërkimin e një koreje buke. Situata në Bregun Perëndimor është po aq dramatike për shkak të mungesës së përhapur të parave, me të cilat mund të blihen ushqimi dhe gjërat themelore.

Organizata Ndërkombëtare e Punës (agjencia e specializuar e Kombeve të Bashkuara për çështjet e punës dhe politikës sociale) publikoi së fundmi një raport që, në objektivitetin e të dhënave të raportuara, pasqyron dramën e plotë të situatës aktuale. Pas 7 tetorit 2023, të gjitha lejet e punës për hyrje në Izrael, me përjashtim vetëm të punonjësve të shëndetësisë dhe mësuesve, janë anuluar dhe shkalla e papunësisë, vetëm në Bregun Perëndimor, është rritur në 35 përqind të popullsisë aktive.

Për vite me radhë, Izraeli ndoqi politikën e zëvendësimit të punës palestineze në Izrael me atë të emigrantëve, kryesisht nga Azia Juglindore. Tani, me kufizimet e caktuara pas 7 tetorit, është bërë praktikisht e pamundur të kalosh murin ndarës, për të punuar në Izrael. Ndërtimi dhe bujqësia janë sektorët ku puna palestineze ndërkufitare ishte veçanërisht e përhapur. Vetë sipërmarrësit izraelitë ankohen për pasojat që ka shkaktuar ndalimi i tranzitit të punëtorëve palestinezë për kompanitë e tyre: bllokim të vendeve të ndërtimit për muaj të tërë dhe vështirësi në përfundimin e korrjeve sezonale të produkteve bujqësore. Nga 155,000 vende pune të humbura në Palestinë që nga 7 tetori 2023, afërsisht 140,000 janë vende pune ndërkufitare në Izrael. Pagat totale të humbura arrijnë në afërsisht 3 miliardë dollarë. Produkti i brendshëm brut në territoret e pushtuara thuhet se ka rënë me 27 përqind vitin e kaluar, duke arritur nivelet e gjashtëmbëdhjetë viteve më parë. Në Palestinë, ku është në qarkullim monedha izraelite, shekeli, spirale e inflacionit që rezulton nga lufta, ka kontribuar në varfërim të përhapur. Parashikimet për vitin aktual janë, në rastin më të mirë, të stanjimit, por nëse lufta në Gaza vazhdon, është e mundshme tkurrja e mëtejshme e PBB-së prej 5 përqind.

Shpenzimet publike

Bilanci i trishtueshëm i vitit 2024 pa 503 palestinezë të vrarë dhe 3,147 të plagosur në Bregun Perëndimor. Numra që, përballë masakrës në Gaza, janë zbehur në sfond. Shpenzimet publike të menaxhuara nga Autoriteti Palestinez (PNA) në Ramallah sigurisht që nuk mund të nxisin investime produktive që krijojnë vende të reja pune, sepse të ardhurat e tij tatimore janë ulur shumë, si për shkak të rënies dramatike të PBB-së, që ka çuar në ulje të të ardhurave tatimore, ashtu edhe sepse Izraeli ka ulur ndjeshëm në mënyrë të njëanshme rimbursimin e të ardhurave tatimore për Autoritetin Kombëtar Palestinez. Izraeli i ka justifikuar shkurtimet me qëllimin që të mos dëshirojë më të paguajë paga për punonjësit publikë në Gaza dhe aq më pak, kompensimin që u takon familjeve të "martirëve" të vrarë në luftë. Rezultati është se sot PNA merr një kthim prej 4.4 miliardë shekelësh nga autoritetet tatimore izraelite, të pamjaftueshme për t’i paguar vetëm të gjitha pagat publike, të cilat arrijnë në 6.1 miliardë. Në kohën e Marrëveshjeve të Oslos, Gaza përbënte 36 përqind të produktit të brendshëm brut të Palestinës, shifër që kishte rënë tashmë në 13 përqind para 7 tetorit dhe që tani është praktikisht afër 0. PBB-ja për frymë në Palestinë sot është 2,087 dollarë.

Në Gaza, katastrofa nuk është vetëm ekonomike, por edhe financiare: nuk ka para në dorë. Për të blerë pak që është në dispozicion, ose për të shpëtuar, njerëzit hyjnë në borxh duke dhënë me qira rrënojat e shtëpive të tyre. Normat e fajdesë mund të arrijnë deri në 30 përqind. Kufizimet e vendosura nga Izraeli në tregun e punës në territoret e pushtuara të Bregut Perëndimor ndryshojnë shumë, në varësi të zonës së marrë në konsideratë: më të buta në zonat A dhe B, shumë më të rënda në zonën C, e cila është ajo që kërcënohet më shumë nga kolonët. Një studim i Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Tregti dhe Zhvillim pohon se, nëse këto kufizime do të hiqeshin, portofolet e familjeve palestineze mund të pasuroheshin deri në 4.4 miliardë dollarë në vit.

Situata në Jerusalemin Lindor

Situata e palestinezëve në Jerusalemin Lindor nuk është më pak serioze. Dy aktivitetet kryesore të qytetit (sidomos Qyteti i Vjetër), përkatësisht tregtia dhe turizmi, janë në rënie të lirë. Vitin e kaluar, mbushja e hoteleve nuk ishte më shumë se 9 përqind e asaj të sezoneve para fillimit të luftës. Natyrisht, strehimoret e shtegtarëve të krishterë janë në ballë. Casa Nova e famshme e françeskanëve është mbyllur (përveç disa javëve në Pashkë) për njëzet e një muaj tani. Llogaritet se rreth 80 përqind e kompanive tregtare në Qytetin e Vjetër kanë falimentuar që nga tetori i vitit 2023. Të gjitha të dhënat e raportuara - paralajmëron Organizata Ndërkombëtare e Punës - nuk e kanë parasysh fenomenin e përhapur, veçanërisht në bujqësi dhe ndërtim, të punës "të paligjshme" të kryer nga palestinezët që nuk kanë leje për të hyrë në Izrael.

Shkruan ndërmjetësi dhe pacifisti i njohur izraelit Gershon Baskin: "Pavarësisht nëse ka dy shtete apo ndodh aneksimi, palestinezët do të jenë gjithmonë fqinjë të Izraelit. Dhe Izraeli nuk ka interes ta mbajë fqinjin e tij palestinez në një gjendje varfërie. Me kontrollet e nevojshme të sigurisë sigurisht, por është e nevojshme të lejohen punëtorët palestinezë të kthehen në punë në Izrael. Në realitet, mbajtja e palestinezëve larg punës dhe të papunë përbën një rrezik shumë më serioz për sigurinë e Izraelit sesa lejimi i tyre për të hyrë në punë". Fjalë të shëndosha, mbi të cilat mbizotërojnë tendencat diskriminuese sot. Jo vetëm me bomba, por edhe në këtë mënyrë vritet një popull.