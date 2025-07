Më 8 korrik, kalendari kujton Shenjtorët Akuila e Prishila, bashkëshortë martirë

Shën Akuila e Shën Prishila, janё dishepuj shumë të dashur të Shën Palit e bashkëpunëtorë në kauzën e Ungjillit, i cili i kujton me emër në Letrat e tij, posaçërisht në Letrën shkruar Efezianëve, Korintianëve e Romakëve.

R.SH. - Vatikan

Më 8 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Akuilën e Shën Prishilën, dishepuj shumë të dashur të Shën Palit e bashkëpunëtorë në kauzën e Ungjillit, i cili i kujton me emër në Letrat e tij, posaçërisht në Letrën shkruar Efezianëve, Korintianëve dhe Romakëve.

Bashkëshortët e krishterë Akuila e Prishila, përfaqësues tipikë të shërbimit të laikëve në Kishë në kohët e para të krishterimit e simbol i vlerёs sё familjes të themeluar mbi vlerat e fesë. Akuila e Prishila ishin dy bashkëpunëtorë shumë të rëndësishëm të Shën Palit në apostullimin e tij. Bashkëshortë Akuila e Prishila jetuan 40-50 vjet pas vdekjes së Krishtit . Akuila ishte hebre i ardhur nga Ponto i Azisë së Vogël, në Romë, e ku u martua me të shoqen, Prishilën, e po ku kishte hapur edhe një punishte për regjjen e lëkurave.

Shën Pali Apostull duke i njohur cilësitë e mira dhe virtytet e këtij çifti bashkëshortor, u kërkoi të mikpritët e të banonte në shtëpinë e tyre në Korint. Dy bashkëshortët e shoqëruan Palin edhe në Siri, deri në Efez. Këtu e përgatitën në katekizmin e krishterë Apolin, jude nga Aleksandria e gojëtar i njohur, njohës i madh i Shkrimeve të Shenjta, por nuk kishte shumë njohuri për doktrinën e krishterë, si për shembull për pagëzimin e Jezusit. Akuila e Prishila e përgatitën dhe e pagëzuan para se të niseshin për në Korint.

Nuk dihet me siguri e saktësi as data e lindjes, as ajo e vdekjes së bashkëshortëve martirë, por dimë me siguri se qenë model i besnikërisë bashkëshortore e dëshmitarë të bindur e shembullor në fenë e krishterë. Të vetmet burime mbi ta janë citimet biblike. Disa e identifikojnë Prishilën me virgjërën dhe martiren romake Priska e Akuilën me njërin nge banorët e Açilies, e lidhur me Katakombe, prandaj të dy kanë vdekur të martirizuar me kokëprere. E dimë edhe se menjëherë pas paqes Kostandiniane, për nder të tyre u ngrit një Kishë. Charl de Foucauld thoshte: “Duhet të bëjmë edhe sot, siç bënin dy njerëz të kohëve të lashta, duhet të mësojmë nga Akuila e Prishila, që flijuan jetën, për të mbrojtur sivëllezërit në fe”.

Bashkëshortët e krishterë Akuila e Prishila, janë Apostujt në martesë dhe me martesë: historia e bashkëshortëve martirë të shenjtë Akuila dhe Prishila tregon se jeta brenda mureve të shtëpisë nuk është kurrë një çështje e thjeshtë private, por një përvojë e çmuar për rritjen e të gjithë "popullit". Dhe për të dëshmuar se sa të çmuar ishin këta dy bashkëshortë për komunitetin e krishterë, na tregon vetë Shën Pali, i cili në disa letra të tij i kujton me dashuri dhe nderim të thellë.

Ndoshta me Apostullin e popujve, Palin ishin takuar në Korint e me të pastaj shkuan edhe në Efes, ku patën një rol të rëndësishëm në udhëtimin e fesë së Apolonit. E sigurt është se shtëpia e tyre ka qenë gjithmonë një shtëpi mikpritëse për Palin dhe se falë Ungjillit bashkimi i tyre është shënuar në kujtesën e historisë.