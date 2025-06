Bota

Urata e nji mkatnorit: Zemers t’Jezu Krishtit

O Krisht, pash Zemren tande, /Ma shkoq menden këso bote, /M’u kapun mos premto, / N’ punë boshe e krejt kote. /O Krisht, pash Zemren tande, /Madhshtinë me ma largue, / Dishirat t’mbrapshta s’prane, /N’ket muzg tue më trazue. /… O Krisht pash Zemren tande, /Ma fal dritën në sy, /Punët boshe nuk më lane, /Der tash me u kapë me Ty. /Ndër t’ gjitha punët e mia /Gjithmonë ta kënaqsha Zemren, /Ti tash m’kjosh rahatia /E gëzim mandej në qiell! /

R.SH. / Vatikan Urata e nji mkatnorit Zemers t’Jezu Krishtit Zemers t’Jezu Krishtit O Krisht, pash Zemren tande, Krqyrmi nevojët e mia: Nji mrekulli, deh, bane, Zemren ma ndërro kryekëput! O Krisht, pash Zemren tande, Ma shkoq menden këso bote, M’u kapun mos premto, N’ punë boshe e krejt kote. O Krisht, pash Zemren tande, Madhshtinë me ma largue, Dishirat t’mbrapshta s’prane, N’ket muzg tue më trazue. Mos m’len me m’mujtë flligshtia, O Krisht, pash Zemren tande, Ban të jem gjithmonë i dlirë N’ket punë, si Ty ta kande. O Krisht, pash Zemren tande, Dembel ban mos të jem ma, Ky ves asht kah më përkulë, Si krande asht tue më tha. O Krisht pash Zemren tande, Ma fal dritën në sy, Punët boshe nuk më lane, Der tash me u kapë me Ty. Ndër t’ gjitha punët e mia Gjithmonë ta kënaqsha Zemren, Ti tash m’kjosh rahatia E gëzim mandej në qiell! Marrë nga oficja “Rrugha e Scelbimit”, fq 137-138, Scoder 1898. Me sctamp t’Kolegs Papnore; përshtatë në gjuhën e sotme, duke ruajtur dialektin gegë.