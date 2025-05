Më 21 maj kalendari kujton Shën Viktorin e shokët e tij martirë

Ngjarjet tokësore të Shën Viktorit, martir, megjithëse të fragmentuara, na vijnë nga Martirologu Jeronimiane, ku përmendet më 21 maj së bashku me martirët Polieut dhe Donat. Të dhënat e pakta nuk e ka errësuar kujtimin e tij, përkundrazi, emri i tij ka fituar një jehonë që tejkalon shumë famën që pati gjatë jetës. Ushtarak romak dhe i krishterë që jetoi në shekullin III, martir në Cezare, kulti i nderimit të shën Viktorit u përhap në të gjithë Evropën, përfshirë Italinë.

R.SH. / Vatikan

Më 21 maj kalendari kishtar përkujton Shën Viktorin e shokët e tij martirë. Ushtarak romak dhe i krishterë që jetoi në shekullin III, martir në Cezare, kulti i nderimit të shën Viktorit u përhap në të gjithë Evropën, përfshirë Italinë.

Për shenjtin dimë pak e aspak. Dihet vetëm se u martirizua në Çezare të Kapdoçies e se ishte romak. Nga ‘Martiriologu Jeronimian’ që e vendos festën e tij më 21 maj, së bashku me dy martirë të tjerë, Polieutin e Donatin, kaloi në ‘Martirologun Romak’. Gjë tjetër nuk dihet. Megjithatë grupi i martirëve nuk mungon asnjëherë në martiriologët historikë perëndimorë. Mungesa e njoftimeve, në kundërshtim me rregullat, nuk e mbuloi shenjtin me pluhurin e harresës. Përkundrazi: Viktori kujtohet e njihet më tepër në histori sesa kujtohej e njihej sa ishte gjallë.

Viktor do të thotë fitimtar e simboli i shenjtit, ashtu si i gjithë martirëve, është palma, të cilën ai e fitoi duke u martirizuar për Krishtin. Emri Viktor është shumë i përhapur në mbarë botën. Ndër shqiptarë pagëzohen me këtë emër djem e vajza, që quhen Viktor, Vitor, Vitore a Viktorí. Në Angli me këtë emër qe pagëzuar mbretëresha e famshme Viktoria, emri i të cilës shënoi një epokë, një stil: epokën e stilin viktorian. Në Itali me emrin Viktor u quajtën shumë princër e mbretër të Shtëpisë Savoja. Shenjti është pajtor qiellor i njerëzve që rrezikohen nga rrufetë, nga breshëri e nga shpirtrat e këqij