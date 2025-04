Kalendari kishtar kujton Shën Piun V, Papë

Shën Piu V përkujtohet kryesisht si Papa i fitores së Lepantit, jo pse ai qe njeri i luftës, por sepse me autoritetin dhe prestigjin e tij personal arriti të imponojë një armëpushim ndërmjet shteteve evropiane të përçara dhe t’i nxisë ato që përmes “aleancës së shenjtë” t’i ndalnin hovin avancimit të trupave turke drejt Evropës. Më 17 tetor të vitit 1571, kur flota e krishterë mposhti përfundimisht atë turke, Papa Piu V urdhëroi që të binin njëkohësisht të gjitha këmbanat e Romës

R.SH. - Vatikan

Duke shfletuar kalendarin, më 30 prill Kisha përkujton Shën Piun e V ( 27.1.1504 - 1.5.1572), Papë i madh që la gjurmë të pashlyeshme në Kishën e kohës së vet, duke i dhënë një shtytje ungjillore providenciale përpara.

Një Kishë popullore, e aftë për t'u folur zemrave të njerëzve dhe, në të njëjtën kohë, për t'u perceptuar si një pikë referimi, një udhërrëfyese e autoritetshme. Ky ishte projekti i gjithë Reformës Katolike të shekullit të 16-të, një lëvizje e lindur jo vetëm për t'iu kundërvënë protestantizmit, por edhe për t'i dhënë shtysë të re jetës së komunitetit të besimtarëve. Ndër ikonat e kësaj periudhe ishte Shën Piu V, Papë nga 7 janari 1566 deri më 1 maj 1572.

Në kohën e vet, Antonio Michele Ghisleri njihej si kardinal aleksandrin, aq e fuqishme ishte lidhja e tij me tokën e dashur të Aleksandrisë. U ul në fronin e papnisë në moshën 62 vjeçare, në vitin 1556. Qe një nga papët e mëdhenj të Kishës katolike, që fuqizoi energjitë fetare në një periudhë që pati kriza të thella shoqërore, që nganjëherë përfunduan me konflikte të dhimbshme të armatosura. E Kisha në drejtimin e Piut V u imponua për të kërkuar rrugë të reja, për të gjallëruar fenë e për t’ia propozuar botës vlerat ungjillore në përkim me ndryshimet kulturore e shoqërore të kohës. Këto rrugë asokohe u propozuan nga Koncili Kishtar i Trentit.

I ngarkuar me veprimtari të jashtëzakonshme, shëndetlig, i lodhur nga pesha e viteve, papa Piu V megjithatë nuk e la kurrë pas dore lutjen e meditimin e Fjalës së Zotit. Plot përshpirtërie për Zojën e Bekuar, Piu V e thoshte për ditë Rruzaren Shenjte. Pasi u zgjodh Papë, vuri të gjitha forcat për të zbatuar me besnikëri vendimet e Koncilit Kishtar të Trentit në fushën liturgjike, katekistike e teologjike. Këto virtyte e bëjnë Piun V shembull për të gjithë ata që duan ta jetojnë vërtetësish thirrjen e tyre të krishterë. Botoi tekstet e reja të Mesharit më 1570, të Breviarit (1568) e të katekizmit romak.

