Një tango si lutje për Papën Françesku

Një grup balerinësh të tangos u lutën dje për shërimin e Papës Françesku, duke kërcyer para Poliklinikës Gemelli, ku është shtruar Ati i Shenjtë. "Tango është jetë. Feja është shpresë. Dashuria është gjithçka", komentoi nismën organizatorja e saj, Daiana Gusperos, balerinë profesioniste dhe mësuese ndër më të vlerësuarat në nivelin ndërkombëtar

R.SH. - Vatikan

Një “bandoneón”, hapat e «salida basica», «cruzada» tipike e gruas, «sacada» e burrit. Ishte lutje në lëvizje ajo e balerinëve të tangos, që u mblodhën dje në sheshin e Poliklinikës “Agostino Gemelli” të Romës, duke u bashkuar në një përqafim kolektiv për Papën Françesku, shtruar në atë spital që nga 14 shkurti. Ideja për të kërcyer një "tango, me lidhjen e thellë dhe përshpirtërinë e saj", për një çast të veçantë lutjeje dhe afërsie me Atin e Shenjtë, qe e Daiana Gusperos, balerinë profesioniste dhe mësuese ndër më të vlerësuarat në nivelin ndërkombëtar. Në vitin 2012, ajo themeloi në Milano, së bashku me Miguel Angel Zotto - edhe ai, aktualisht, përfaqësuesi më i madh i tangos argjentinase, aq të dashur për Papën Françesku, që e ka kërcyer edhe vetë - një Akademi Evropiane, ku studiohet tango, milonga, valsi dhe vallet popullore argjentinase.

"Bashkësia jonë e tangos dëshiron të shprehë dashurinë dhe mbështetjen e saj në mënyrën si di ta bëjë më mirë: duke kërcyer një tango", shkruan balerina në profilin e saj në Facebook, më 26 shkurt, duke ftuar balerinët, entuziastët e tangos dhe gjithë të tjerët të bashkohen "në këtë gjest dashurie dhe shprese". "Feja vallëzohet, dashuria ndihet, shpresa na bashkon", komentoi Guspero në fund të ditës, "vazhdojmë të kërcejmë me zemra, të lutemi përmes trupit e të besojmë në mrekullitë e jetës", shtoi ajo. "Tango është jetë. Feja është shpresë. Dashuria është gjithçka".