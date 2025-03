Dom Zef Shestani, në përvjetorin e kalimit në amshim

Dom Zef Shestani, përgjegjësi parë i Programit Shqip të Radio Vatikanit, në përvjetorin e kalimit në amshim, më 16 mars 1990. Figurë poliedrike, dom Zefi qe meshtar shembullor, atdhetar i flaktë, gazetar i urtë, largpamës.

Më 16 mars kujtojmë themeluesin e programit shqip të Radio Vatikanit, dom Zef Shestanin në përvjetorin e kalimit të tij në shtëpinë e Atit Qiellor. Figurë poliedrike, dom Zefi ( 29. 06. 1912 - 16. 03. 1990), qe prift shembullor, atdhetar i flaktë, gazetar i urtë, largpamës. Në vitet më të vështira e të errëta të historisë së Shqipërisë, përmes valëve të Radio Vatikanit, dom Zef Shestani dha një kontribut të jashtëzakonshëm me kultivimin dhe transmetimin e vlerave shpirtërore, kombëtare, qytetare e ungjillore, duke mbajtur në zemra shqiptarëve e të dëgjuesve të RV përherë të ndezur dritë e shpresës së ngadhënjimit të së mirës mbi të keqën, të lirisë mbi robërimin, të dashurisë mbi urrejtjen, të dritës mbi errësirën.

Programi i parë i Radio-Vatikanit në gjuhën shqipe filloi më 3 tetor 1951 me një Udhë Kryqi, që simbolizonte atë udhë kalvari në të cilën nisi të ecte populli shqiptar dhe mbarë besimtarë katolikë e të tjerë, nën regjimin komunist. “Laudetur Iesus Christus! Ju flet Radio -Vatikani në gjuhën shqipe”. Me këtë sigël që hapte emisionet në gjuhën shqipe, për dyzet vjet me radhë ishte pikërisht ky zë, zëri i dom Zef Shestanit, që përmes valëve të Radio-Vatikanit, u drejtohet shqiptarëve brenda e jashtë Atdheut.

Dom Zef Shestani lindi në Shkodër më 29 qershor 1912, njëherësh me Shqipërinë e Pavarur. U shkollua në Kolegjin Saverian të qytetit, ku Zoti e thirri për jetën meshtarake. Të parët menduan ta çojnë për të vijuar studimet e larta, në Padovë. Ishte viti 1935.

Sapo u kthye, Dom Zefi u emërua zëvendës-famullitar i Shkodrës me seli në kishën e Shën Kollit, në Rus, ku tha Meshën e parë më 1 janar 1936. Filluan për të 3 vjet veprimtarie të pareshtur. U mor me të rinjtë, me muzikën, me publicistiken. Nisi t'i hapte baritorisë së Kishës horizonte të reja, gjithnjë me frymën e klerit shqiptar e jo vetëm: Për “Fé e Atdhé".

Pasi iu kundërvu pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste, më 1939, e komunizmit të pafé e të paatdhé, më 1944, u detyrua të kalonte në Itali, ku rifilloi menjëherë edhe më me zell punën meshtarake e intelektuale në shërbim të idealeve, të cilave u kishte kushtuar jetën. Në sa shërbente si famullitar në njërën prej Kishave famullitare të dioqezës së lashtë të Porto-Santa Rufina-s, në periferi të Romës, Selia e Shenjtë e ngarkoi dom Zefin me detyrën të themelonte Programin Shqip të Radio-Vatikanit. Nuk ishte e lehtë, sepse bashkëpunëtorët në mërgim ishin të paktë, lidhja me besimtarët në atdhe, e pamundur; çdo fjalë që thuhej para mikrofonit, mund të krijonte probleme e rreziqe të paparashikuara përtej perdes së hekurt për shumëkënd.

Gjithsesi dom Zef Shestani, që s'ishte trembur nga situata më të vështira, pranoi, e nisi emisionin pranë Radios së Papës me Udhën e Kryqit, nën moton për Fé e Atdhè. Bashkëpunuan ngushtë me të Zef Pali, me të cilin njihej mirë që në Shqipëri, Andrea Shuli, Gjon Gjomarkaj e murgesha engjëllore shqiptare, motër Luçia Laca. Dom Zefi ndërroi jetë në Romë më 16 mars 1990. E kujtojmë figurën e dom Zef Shestanit si meshtar, si përgjegjës i parë i redaksisë shqipe pranë Radio Vatikanit dhe si shqiptar me nderim, vlerësim, respekt, emocion e mirënjohje.

E nga arkivi i redaksisë shqipe të RV po ju propozojmë një fragment nga një emision i dom Zef Shestanit, ku shqipton nga lirika religjioze ‘Të psuemit’ e Aleksandër Manzoni-ti përkthyer nga Atë Gjergj Fishtës nga ‘Të Psuemit’ .....

