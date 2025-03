BOTA

Më 5 mars kalendari kujton Shën Adrianin, martir

Sipas rrëfimit mbi martirizimin e tij, gjatë persekutimeve të Dioklecianit perandor, Adriani u flak në arenë përballë një luani. Por me që bisha nuk iu afrua fare, ndonëse e nxitën me të gjitha mjetet, iu pré koka me shpatë

R.SH. - Vatikan Andriani pësoi mundimet së bashku me Eubulin më 5 mars të vitit 309, ‘në vitin e gjashtë të persekutimit të të krishterëve’ , gjatë persekutimeve të Dioklecianit perandor, sipas dëshmisë së Euzebit. Pasi shkuan të dy në Çezare të Palestinës për të ndihmuar martirët e këtij qyteti, të dy shenjtorët u zbuluan si të krishterë, u arrestuan e, si e dëshmuan pa lëkundje fenë në Krishtin, u dënuan të shqyheshin nga egërsirat në cirkus. Sipas rrëfimit mbi martirizimin e tij, Adriani u flak në arenë përballë një luani. Por me që bisha nuk iu afrua fare, ndonëse e nxitën me të gjitha mjetet, iu pré koka me shpatë. Në senasarët grekë më 7 ose 8 maj kremtohet festa e Shenjtorëve Eubuli e Gjuliani, por pas studimeve të kohëve të fundit, është arritur në përfundimin se emri Gjulian është shtrembërim i emrit Adrian. Një gjë e tillë u vërejt edhe në Martiriologun jeronimian, në të cilin ndërmjet shenjtorëve që kujtohen më 5 mars, janë edhe Adriani e Euvoli. Në këtë rast, për shkak të shqiptimit bizantin, tjetërsohet emri i Shën Eubulit.