Alfabetarja e gjuhës shqipe 1879

Me nismën e Sami Frashërit, Jani Vretos e Pashko Vasës, më 27 shkurt 1879 u botua në Stamboll "Alfabetarja e gjuhës shqipe". Vepër e rëndësishme e patriotëve të Stambollit, që themeluan "Shoqërinë e të Shtypurit të Shkronjave Shqip", që kishte për synim zhvillimin e kulturës në gjuhën shqipe, në shërbim të çështjes së çlirimit kombëtar nga Turqia. Me alfabetin, plotësohej një nga kërkesat bazë për përhapjen e propagandës atdhetare dhe për botime të Rilindjes Kombëtare.

R.SH. - Vatikan

Duke shfletuar kalendarin historik, më 27 shkurt kujtojmë përvjetorin e botimit e "Alfabetares së gjuhës shqipe" me nismën e Sami Frashërit, Jani Vretos e Pashko Vasës, botuar në Stamboll më 27 shkurt 1879. Nëpërmjet kësaj vepre monumentale të patriotëve të Stambollit synonej zhvillimi i kulturës në gjuhën shqipe, në shërbim të heqjes së vargonjve të robërisë dhe të çlirimit kombëtar nga Perandoria Otomane.

Për ta kuptuar rëndësinë e këtij botimi, duhet të kthehemi pas në kohë e në histori. Kujtojmë se shqipja, me sa dokumentohet deri tani, filloi të shkruhet që nga shekulli XV me alfabetin latin, të plotësuar me pesë shkronja të posaçme. U shkrua dhe me shkronja greke e, pas pushtimit turk, edhe me alfabetin turk-arab. Rruga tjetër që u ndoq, është ajo e krijimit të alfabeteve origjinale me përhapje të kufizuar.

Që në fillimet e lëvizjes për çlirim nga Turqia, çështja e alfabetit doli në plan të parë: pa të nuk mund të flitej për Rilindje të popullit shqiptar. Prandaj me nismën e Sami Frashërit, Jani Vretos e Pashko Vasës, më 27 shkurt 1879 u botua në Stamboll "Alfabetarja e gjuhës shqipe". Ishte një nga veprimtaritë më të rëndësishme të patriotëve shqiptarë të Stambollit, të cilët më 12 tetor 1879 themeluan "Shoqërinë e të Shtypurit të Shkronjave Shqip", shoqëri kulturore, që kishte për synim të nxiste zhvillimin e kulturës në gjuhën shqipe dhe ta vinte atë në shërbim të çështjes së çlirimit kombëtar nga Turqia. Me alfabetin, plotësonte një nga kërkesat bazë për përhapjen e propagandës atdhetare dhe i hapte rrugën botimeve të para serioze të Rilindjes sonë Kombëtare.

"Alfabetarja e gluhësë shqip", botuar vetëm pak muaj pas miratimit të alfabetit të Stambollit, është një vepër kolektive. Në të janë përfshirë shkrimet e Sami Frashërit: "Gjuha Shqip" dhe "Dheshkronjë"; të Jani Vretos: "Udhë e të shkruarit të gjuhësë Shqip", "Për Gjithëçishtënë dhe për Zon'e jetësë edhe për Njerinë, botën' e vogëlë", "Numerëmësonjë"; të Pashko Vasës: "Shqypnija e Shqyptârt", të Koto Hoxhit: "Porosit' e Tovitit mbë të birë". Siç shihet nga përmbajtja, "Alfabetares së gjuhës shqipe" nuk është thjesht një tekst abetareje. Përveç abetares në të përfshihen edhe lëndë të tjera si: gramatikë, histori, aritmetikë, edukatë shoqërore dhe morale.

Në gjirin e saj, siç u përmend, bashkëpunuan ngushtësisht myslimanë të mëdhenj si vëllezërit Frashëri, katolikë të shquar, si Pashko Vasë Shkodrani e ortodoksë të mësuar e atdhetarë si Jani Vreto: ishte pra model i bashkëpunimit ndërmjet feve në shërbim të Atdheut. Vlerat e kësaj abetareje, që me të drejtë është quajtur "një vepër themelvënëse", janë të gjera dhe të shumanshme. Kjo vepër përbën një prej gurëve themeltarë në proçesin ripërtëritës dhe ripërcaktues të gjuhësisë shqiptare.

Në "Alfabetare..." trajtohen disa nga problemet më themelore të kohës, në plane të ndryshme: politik, ideologjik, kulturor dhe arsimor që kishte shtruar për zgjidhje Lidhja Shqiptare e Prizrenit. Ky tekst, si rrallë ndonjë tjetër, shkon në unison me ato ngjarje, duke u bërë jehonë, duke zbatuar pjesë të veçanta të programit për çlirimin kombëtar dhe shoqëror.

Gjithsesi çështja e alfabetit të shqipes do të zgjidhej përfundimisht vetëm me Kongresin e Manastirit, që u mblodh më 14 nëntor 1908, ku u hartua një alfabet i ri me shkronja latine. Është alfabeti që përdorin edhe sot e kësaj dite gjithë ata, të cilët shkruajnë shqip.