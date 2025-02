Mё 14 shkurt kalendari kujton shën Çirilin e shën Metodin

Me përkthimin Shkrimit t Shenjtë dhe liturgjisë në gjuhën sllave, dy vëllezërit Krili e Metodi fituan një simpati të madhe në popull. Por ishte pikërisht kjo simpati, që u bë shkak edhe për lindjen e armiqësisë nga ana e klerit frank, që kishte arritur para tyre në Moravi dhe i konsideronte këto vise, si troje të misionit të tij kishtar. Për t’u përligjur, në vitin 867, dy vëllezërit u nisën për në Romë. Çirili e Metodi janë fytyra profetike të dy shpirtrave që kanë mbështetur gjithmonë Evropën

R.SH. - Vatikan

Kisha katolike romake kujton sot më 14 shkurt Shën Çirilin a Krilin, murg dhe Shën Metodin, ipeshkëv – vëllezër në gjak dhe fe, bashkëpajtorë qiellor të Evropës, fytyra profetike të dy shpirtrave që kanë mbështetur gjithmonë Evropën dhe apostuj të popujve sllavë, përpiluan dy alfabete për ta: çirilicen e gllagolicen, për ta bërë Fjalën e Zotit të kuptueshme nga popujt e përmendur, dhe për t’i mishëruar vlerat ungjillore në jetën e tyre.

Në pagëzim u quajtën Kostantin e Mikel e ishin të bijtë e Leonit, gjykatës në Selanik. Çirili e Metodi janë emrat e tyre murgarë. Çirili, më i riu, u edukua në Kostantinopojë së bashku me perandorin e ardhshëm, Mikelin III. Quhej filozofi, sepse jepte mësime filozofie. Metodi, ndërkaq, ishte epror në një manastir në Bitinie mbi malin e Olimpit, pasi kishte qenë qeveritar në një nga provincat e perandorisë.

Shën Çirili e Shën Metodi qenë vëllezër gjaku e vëllezër apostullimi. Porsa morën urdhërin e meshtarisë, kaluan në Moraví për të predikuar Ungjillin. Qenë këta të parët, që sajuan alfabetin sllav, të quajtur më vonë çirilik dhe që përkthyen në gjuhën sllave Shkrimin Shenjt e Liturgjinë.

U dukën në skenën e historisë, në shekullin IX, kur perandori Mihali III i Kostantinopojës i dërgoi princit Rastislav të Moravisë, dy ungjillëzuesit që kishte kërkuar. Niste kështu ungjillëzimi i dy vëllezërve Selanikas, Çirilit e Metodit, apostuj të mëdhenj të Lindjes.

Rastislavi dëshironte misionarë nga Kostantinopoja, sepse nuk u besonte predikatarëve “latinë”, siç i quante ai, e sidomos atyre me origjinë gjermanike. Së bashku me dy vëllezërit, u nisën edhe disa bashkëpunëtorë, ndërmjet të cilëve edhe Shën Klementi, që duhet të kishte kryer studime serioze, sepse u bë bashkëpunëtor i ngushtë i Metodit në veprimtarinë për përshtatjen e liturgjisë së Lindjes në gjirin e popullsive që ktheheshin pak nga pak në fenë e krishterë. Vite me radhë dy vëllezërit selanikas shtegtuan nga Moravia në Panoni (Hungaria e sotme), nga Roma në Serbinë e sotme.

Ungjillëzimi i Evropës lindore vështirësohej nga rivalitetet politike. Misionarët gjermanikë shikoheshin me mobesim, si vegla në duart e princërve të tyre. E njëjta gjë ndodhte kur ndokush niste ungjillëzues nga Lindja në emër të krishtërimit “latin”. Mosmarrëveshjet nganjëherë bëheshin aq të ashpra, sa i detyronin Shenjtorët vëllezër të largoheshin në drejtime të tjera.

Kështu dy Shenjtorëve vëllezër iu desh të vuajnë shumë, por ia dolën të kthejnë në fé popuj e fise sllave. Si u thirrën në Romë, Çirili vdiq me 14 shkurt 869, ndërsa Metodi u shugurua ipeshkëv e u kthye në Panoní, ku vazhdoi misionin si legat i Selisë së Shenjtë pranë popujve të rinj të kristianizuar prej tij. Vdiq në Velehrad të Çekisë me 6 prill 885.

Me 31 dhjetor 1980 Papa Gjon Pali II i shpalli Bashkëpajtorë të mbarë Europës, së bashku me Shën Benediktin.