Papež ekumenski delovni skupini: Združeni v razdeljenem svetu

Sveti oče je poudaril, da se mora skupno delo katoliške Cerkve in Svetovnega sveta Cerkva nadaljevati, saj je poziv k enosti v času, v katerem je svet tako razdeljen in ranjen, nujen. (@Vatican Media)

Sveti oče se je pred sredino splošno avdienco 3. septembra 2025 srečal z udeleženci plenarnega zasedanja mešane delovne skupine katoliške Cerkve in Svetovnega sveta Cerkva. O zasedanju ter o sprejemu pri papežu je za vatikanske medije spregovoril nadškof Flavio Pace, tajnik Dikasterija za pospeševanje edinosti kristjanov.

Spoznavanje rimske kurije

Dejal je, da je drugi del zasedanja ekumenske delovne skupine navadno namenjen spoznavanju rimske kurije. V torek so pripravili delavnico, na kateri je sodelovalo več gostov: namesto da bi obiskali različne dikasterije, so tokrat povabili predstavnike nekaterih ustanov rimske kurije, ki so na kratko predstavili njihovo delo: državnega tajništva, Dikasterija za celostni človeški razvoj, Dikasterija za evangelizacijo, Dikasterija za bogoslužje, Dikasterija za medverski dialog ter tajništva sinode.

Delo po skupinah, priprava dokumenta

Na ta način so po besedah msgr. Pacea gostje spoznali živo stvarnost kurije, ki sodeluje, se posluša, hodi skupaj v skladu z različnimi pristojnostmi. Udeležence je nagovoril tudi kardinal Kurt Koch, prefekt Dikasterija za pospeševanje edinosti kristjanov, ki je razmišljal o trenutnih izzivih, s katerimi se sooča ta ustanova rimske kurije. Sledilo je delo po skupinah, v katerih so obravnavali nekatere teme, ki jih bodo predvidoma ob zaključku mandata leta 2030 zbrali v dokumentu. Takrat bodo svoje rezultate predstavili tako katoliški Cerkvi kot Svetovnemu svetu Cerkva. Gre torej za večletno delo, ki nastaja postopoma.

Srečanje z ekumenskimi stvarnostmi

Člani mešane delovne skupine so se srečali tudi z nekaterimi ekumenskimi stvarnostmi, ki delujejo v Rimu: Gibanje fokolarov, Skupnost svetega Egidija, Center Pro Unione in Ekumenski inštitut na Papeški univerzi sv. Tomaža Akvinskega.

(@Vatican Media)

Avdienca pri papežu Leonu XIV.

Posebno pomenljivo in lepo pa je bilo po nadškofovih besedah srečanje s svetim očetom, ki jih je kljub mnogim obveznostim sprejel pred splošno avdienco. Sprva je bilo mišljeno, da jih bo samo na kratko pozdravil in se z njimi fotografiral, vendar pa je papež z vsakim izmed udeležencev osebno izmenjal nekaj besed ter jih pred molitvijo očenaša in blagoslovom tudi kratko nagovoril. Posebej je poudaril, da se mora skupno delo katoliške Cerkve in Svetovnega sveta Cerkva nadaljevati, saj je poziv k enosti v času, v katerem je svet tako razdeljen in ranjen, nujen. Krščansko pričevanje in pričevanje Cerkva po njegovih besedah ne more biti drugega kot povabilo k enosti in občestvu. In molitev očenaš, ki jo je sveti oče želel zmolili skupaj z njimi, pravi, da to moč in vir enosti najdemo predvsem v odnosu s Kristusom ter v tem, da Boga imenujemo Oče. Kot je povedal nadškof Pace, je članom ekumenske delovne skupine srečanje s papežem vlilo veliko veselja ter jih spodbudilo, da bodo svoje poslanstvo nadaljevali z upanjem in odgovornostjo.