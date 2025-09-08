Cristiana Perrella nova predsednica Papeške akademije za likovno umetnost in književnost
Sveti oče je za novo predsednico Papeške akademije za likovno umetnost in književnost imenoval Cristiano Perrella, umetniško direktorico Muzeja sodobne umetnosti v Rimu.
Vatican News
V zadnjem času je s svojim znanjem in izkušnjami sodelovala tudi s Svetim sedežem: bila je kuratorka programa sodobne umetnosti z naslovom »Conciliazione 5« Dikasterija za kulturo in vzgojo, s katerim so pričeli ob tokratnem jubileju: gre za okno umetnosti oz. za izložbo na Ulici sprave, kjer si mimoidoči lahko ogledajo razne razstave.
Marca letos ji je rimska občina zaupala umetniško vodenje Muzeja sodobne umetnosti, pred tem pa je kot kuratorka delovala v več centrih sodobne umetnosti v Rimu, Palermu in Bologni.
Sodelovala je z različnimi ustanovami v Italiji, Španiji in Turčiji, sicer pa je predavateljica predmeta management in ekonomija umetnosti in kulturnih ustanov na Univerzi svetega Rafaela v Milanu.
ponedeljek, 8. september 2025, 12:43