Vatikanska založba na srečanju v Riminiju s šestimi avtorji knjig

Meeting v Riminiju bo potekal od 22. do 27. avgusta 2025 na temo "V opustelih krajih bomo gradili z novimi zidaki"

Na letošnjem Srečanju v Riminiju bo sodelovala tudi Vatikanska založba (LEV). Predstavljene bodo nove knjižne izdaje, pripravljeni pogovori s pisateljicami in pisatelji iz različnih držav, na ogled pa bo tudi razstava o alžirskih mučencih.

Srečanje za prijateljstvo med narodi v Riminiju, znano kot Meeting v Riminiju, bo potekalo od 22. do 27. avgusta na temo V opustelih krajih bomo gradili z novimi zidaki. Vatikanska založba se bo predstavila s šestimi avtorji in njihovimi deli.

Azezet Habtezghi Kidane, eritrejska redovnica kombonijaka, ki je delovala v Sudanu, Etiopiji in na Bližnjem vzhodu, je avtorica knjige Preko meja. V misijonu od Afrike do Svete dežele. Sodelovala bo na otvoritvenem srečanju Meetinga na temo Matere za mir, ki bo v petek, 22. avgusta. Sestra Azezet se bo pogovarjala z Laylo al-Sheikh, muslimansko materjo iz Betlehema, ki je v drugi palestinski intifadi izgubila majhnega sina, in z Elano Kaminka, Izraelko, materjo vojaka, ki je bil ubit 7. oktobra 2023.

Drugi dogodek Vatikanske založbe bo v petek, 22. avgusta. Pogled, ki širi človeštvo: literatura kot izkušnja resničnosti je tema pogovora med Eraldom Affinatijem, pisateljem in učiteljem, ustanoviteljem šole Penny Wirton, ki je pri LEV izdal knjigo Glava, srce in roke. Veliki vzgojitelji v Rimu, in Paolom Malagutijem, pisateljem in profesorjem, avtorjem knjige Skrivnost v narečju: zgodba o preprosti veri.

V soboto, 23. avgusta, bo potekala prireditev Podarjena življenja. Živa dediščina alžirskih mučencev. Osrednji govornik bo Thomas Georgeon, opat samostana La Trappe v Franciji, ki je tudi postulator za beatifikacijo alžirskih mučencev in avtor knjige Tibhirine živi. Dediščina mučencev v Alžiriji in knjige Brat Luc iz Tibhirine. Menih, zdravnik in mučenec. Gostje dogodka bodo še kardinal Jean-Paul Vesco, nadškof Alžira v Alžiriji, ki je napisal uvod v knjigo o bratu Lucu; Nadjia Kebour, profesorica na Papeškem inštitutu za arabske in islamske študije, in avguštinska misijonarka Lourdes Miguèlez Mattila.

Isti dan je na programu predvajanje filma Božji možje režiserja Xavierja Beauvoisa, ki govori o pričevanju trapistov iz Tibhirina, ki so bili leta 2018 razglašeni za blažene.

Ves čas Meetinga v Riminiju bo tudi na ogled razstava o alžirskih mučencih Dvakrat poklicani. Pripravili sta jo fundacija Oasis in Vatikanska založba. Razstava je poklon 19 mučencem, ki so bili ubiti v Alžiriji med tako imenovanim »črnim desetletjem«. Še neobjavljena pričevanja, videoposnetki in pisma pripovedujejo o njihovi veri, ki jih je vodila k odločitvi, da kljub grožnjam ostanejo v državi, ter o njihovem človeškem prizadevanju za dialog in mir, s čimer ponujajo univerzalno sporočilo upanja in sprave.

Na temo Komunikacija, ki gradi občestvo – dogodek bo potekal 24. avgusta – se bodo pogovarjali prefekt Dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini ter pisatelja Javier Cercas in Colum McCann.

Na letošnjem srečanju v Riminiju bo sodeloval tudi Andrea Avveduto, novinar, odgovoren za komunikacijo združenja Pro Terra Sancta in avtor knjige Učitelj za Samirja. Zgodbe o ponovnem rojstvu uničene Sirije. Svojo knjigo bo predstavil v Knjižnem kotičku, kjer bo potekala tudi predstavitev zgoraj omenjene knjige Glava, srce in roke. Veliki vzgojitelji v Rimu avtorja Eralda Affinatija.

Na voljo bodo tudi podcasti knjige Gospod nas drži za roko – gre za neobjavljene pridige (2005–2017) Benedikta XVI. s predgovorom msgr. Georga Gänsweina in uvodom p. Federica Lombardija.