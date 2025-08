Sveti sedež in Italija sklenila dogovor o agrovoltaični elektrarni

Sporazum sta podpisala nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik Svetega sedeža za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, in italijanski veleposlanik pri Svetem sedežu Francesco Di Nitto.

Sveti sedež in Italija sta v petek, 31. julija 2025, podpisala sporazum o agrovoltaični elektrarni, ki bo postavljena na območju radijskega oddajnega centra Santa Maria di Galeria. Gre za ekstra teritoralno območje, približno 28 km od Rima, kjer se od leta 1957 nahaja radijski oddajni center za kratke valove Radia Vatikan.

Sporazum bo omogočil izgradnjo agrovoltaičnega sistema na območju, ki je v lasti Svetega sedeža in bo oskrboval mestno državo Vatikan z električno energijo iz obnovljivih virov. Uporabljene bodo rešitve, ki glede na trenutna znanstvena in tehnološka dognanja zagotavljajo največje spoštovanje zemljišč, ohranjajo kmetijsko rabo zemljišča, vzdržujejo hidrogeološko ravnovesje območja, čim manj vplivajo na okolje in zagotavljajo varstvo kulturne, arheološke in krajinske dediščine.

Sporazum, ki je znamenje dobrih dvostranskih odnosov, pogodbenicama omogoča odpiranje za nove možnosti, ki jih prinaša razvoj na področju znanosti in tehnologije v zvezi s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Pri tem se upošteva Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja, sklenjene v New Yorku 9. maja 1992, in Pariškega sporazuma v zvezi z Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja, sprejetega v Parizu 12. decembra 2015.