Sveti sedež in Država mesta Vatikan. Objavljen pravilnik za oddajo javnih naročil

Danes, v soboto, 9. avgusta 2025, je bil v Vatikanu objavljen Splošni izvršilni odlok, ki ga je podpisal prefekt Tajništva za ekonomijo in vsebuje pravilnik za izvajanje motu propria o pravilih preglednosti, nadzora in konkurence v postopkih za oddajo javnih naročil Svetega sedeža in Države mesta Vatikan.

Danes, 9. avgusta 2025, je bil objavljen Splošni izvršni odlok št. 1/2025 Tajništva za ekonomijo, ki vsebuje Pravilnik za izvajanje apostolskega pisma motu proprio o »Normah o preglednosti, nadzoru in konkurenci v postopkih oddaje javnih naročil Svetega sedeža in Države mesta Vatikan«, objavljenega 1. junija 2020 in spremenjenega s poznejšim apostolskim pismom motu proprio »Za boljšo uskladitev« z dne 16. januarja 2024.

Odlok, ki ga je 5. avgusta 2025 podpisal prefekt dikasterija Maximino Caballero Ledo, je razdeljen na osem naslovov in 52 členov ter opredeljuje načine uporabe motu propria »Za boljšo uskladitev« o posodobitvi Zakonika o javnih naročilih Svetega sedeža, ki je rezultat vzajemnega sodelovanja med različnimi vatikanskimi subjekti za večjo poenostavitev postopkov javnih naročil.

Posodobitev, ki potrjuje cilje preglednosti, nadzora in konkurence pri oddaji javnih naročil s strani Svetega sedeža in Države mesta Vatikan, pa tudi enakopravno obravnavo ekonomskih subjektov in nediskriminacijo med ponudniki, spodbuja pravočasno upravno ukrepanje in izvajanje načel učinkovitosti, uspešnosti in stroškovne učinkovitosti v skladu z družbenim naukom Cerkve.

Novi zakonik o javnih naročilih, ki temelji na pridobljenih izkušnjah in je v skladu z apostolsko konstitucijo Praedicate Evangelium, si prizadeva uskladiti zahteve po preglednosti in nadzoru s potrebo po racionalizaciji v korist operativnega pristopa, ki usmerja ekonomske odločitve z namenom vedno večje etike in trajnostne rabe virov.

Odlok je bil razglašen z objavo na spletni strani L'Osservatore Romano in bo začel veljati jutri, 10. avgusta, še prej pa bo objavljen na spletni strani www.bandipubblici.va in vključen v Acta Apostolicae Sedis.