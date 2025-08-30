Predstavitev 3. svetovnega srečanja o človeškem bratstvu

V Rimu bo 12. in 13. septembra 2025 potekalo 3. svetovno srečanje o človeškem bratstvu, ki ga organizira bazilika svetega Petra. Poleg različnih okroglih miz, na katerih bodo sodelovali nekateri Nobelovi nagrajenci, je predviden glasbeno-kulturni program na Trgu svetega Petra. Med nastopajočimi bosta tudi Andrea Bocelli in Pharrell Williams.

Roberto Paglialonga – Vatikan

Dogodek so v petek, 29. avgusta 2025, na Tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavili direktor Matteo Bruni, kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik bazilike svetega Petra, in p. Francesco Occhetta, generalni tajnik Ustanove Fratelli tutti. Na začetku so se zaustavili ob vprašanju, kaj pomeni »biti človek« danes, v svetu, ki je zaznamovan z vojnami, osamljenostjo, z novimi oblikami revščine, okoljskimi krizami ter z izzivi, povezanimi s tehnološkim napredkom; v svetu, za katerega se zdi, da ga zanima vse razen aktivnega razmišljanja o človeškem bratstvu in možnosti iskanja občestva in podelitve.

Pri organizaciji svetovnega srečanja o človeškem bratstvu bazilika svetega Petra sodeluje z nekaterimi ustanovami Svetega sedeža ter s številnimi institucionalnimi in zasebnimi sponzorji.

Gambetti: Bratstvo je ključni element za nov red obstoja

Kot je na tiskovni konferenci dejal kardinal Gambetti, želijo z dogodkom »svetu predlagati obzorje bratstva kot ključni element mogočega novega političnega, ekonomskega in družbenega reda človeškega obstoja«. Po njegovih besedah lahko srečanje »ponudi koordinate za pisanje zgodovine v času epohalnih sprememb« na konstruktiven način: »s pozornostjo na osebe, s spoštovanjem razlik, v harmoniji s stvarstvom ter z zagotavljanjem svobode in enakega dostojanstva za vsakega človeka«. Ob tem je nadduhovnik vatikanske bazilike spomnil tudi na besede papeža Leona XIV. med homilijo ob začetku pontifikata: »Skupaj, kot eno ljudstvo, kot vsi bratje, hodimo Bogu naproti in se ljubimo med seboj.«

Okrogle mize o različnih tematikah

V petek, 12. septembra 2025, bo potekalo 15 okroglih miz, posvečenih različnim tematskim področjem: od kmetijstva do umetnosti in literature, od ekonomije in financ do lokalnih uprav, od vzgoje in izobraževanja do informiranja, od dela do športa. Njihov namen bo ob koncu predlagati konkretne predloge, ki bi jih bilo mogoče udejanjiti na posameznih področjih življenja in dela. Nekatera srečanja bodo potekala na krajih, ki so posebej pomenljiva za zgodovino ter družbeno in politično življenje Rima in mednarodne skupnosti (npr. Kapitolski grič, Italijansko združenje bank, sedež Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter sedež Evropske unije). Srečanj se bodo udeležili predstavniki različnih ustanov, civilne družbe, akademskega sveta in sveta informiranja.

P. Francesco Occhetta pa je dodal, da je namen okroglih miz »poudariti vrednost bratstva in korenino človeškosti, ki vse povezuje«. Po njegovih besedah namreč danes »potrebujemo skupnost umov in src, ki so zavezani k izbiranju dobrega«. Srečanja, ki jih pripravljajo, so »sad triletnega kulturnega in duhovnega procesa«; lahko bi rekli, da gre za pravo »sinodalno pot« skupnosti, ki so se oblikovale v tem času in so že pripravile nekaj konkretnih predlogov.

»Skupščina človeškega« z Nobelovo nagrajenko

Vrhunec srečanja bo v soboto, 13. avgusta. V dvorani Horacijev in Kuriacijev v muzeju na Kapitolskem griču bo potekala »Skupščina človeškega«, ki jo bodo koordinirali Nobelovi nagrajenci in predstavniki mednarodnih ustanov. Namen srečanja, na katerem bodo predstavili tudi zaključke posameznih okroglih miz, bo »vključiti skupnosti po svetu, da bi spoznale, kaj pomeni biti človek, ter katere so tiste stvari, ki združujejo ljudi in ljudstva, ki se razlikujejo po kulturi, zgodovini in veri«. Poleg kardinala Gambettija bosta med drugim sodelovali tudi Graça Machel Mandela, aktivistka in političarka, soustanoviteljica in podpredsednica The Elders, nekdanja mozambiška ministrica za izobraževanje in kulturo; ter Maria Ressa, filipinsko-ameriška novinarka in podjetnica, ki je leta 2021 prejela Nobelovo nagrado za mir.

Kulturni dogodek na Trgu svetega Petra

Udeleženci Svetovnega srečanja o človeškem bratstvu bodo v soboto lahko poromali skozi sveta vrata, zvečer pa bo na Trgu svetega Petra potekal mednarodni program z naslovom »Grace for the World« (Milost za svet), ki ga bo mogoče spremljati tudi prek neposrednega televizijskega prenosa. Na odru se bodo izmenjavali različni pričevalci in umetniki. V živo bodo zapeli Andrea Bocelli, Pharrell Williams z gospel zborom Voices of Fire, John Legend, zbor rimske škofije pod vodstvom dirigenta Marca Frisine, ter mednarodni zbor. Sledila bo svetlobna predstava dronov, ki se navdihuje tudi pri Sikstinski kapeli. Po besedah p. Occhette ne gre zgolj za umetniški dogodek, ampak za »konkretno priložnost, da skupaj živimo to, kar bodo okrogle mize poglobile, ter skušamo prepletati glasbo, besede in svetlobo«.

Na tiskovni konferenci sta z video sporočilom sodelovala tudi Maria Ressa, ki je dejala, da so tovrstna srečanja priložnost, da bi »poskusili napisati novo zgodbo upanja«, ter Andrea Bocelli. Slednji je izpostavil upanje, »da se bo v srcih vseh mogel resnično širiti čut velike človečnosti in bratstva, ki je nujno potrebno«.

Kardinal Gambetti za vatikanske medije

V intervjuju za vatikanske medije ob robu tiskovne konference je kardinal Gambetti dejal, da želijo s srečanjem prav tako poudariti, da je lahko bratstvo odgovor tudi na »sposobnost usklajevanja neštetih spremenljivk, ki so vstopile v zgodovino in nas vprašujejo, kot je v zadnjem času umetna inteligenca«. Lahko bi rekli, da je namen pobude tudi »iskanje prihodnosti; prihodnosti za naše življenje ter za življenje mlajših generacij, v scenariju, v katerem ta epohalna sprememba vpliva na antropologijo in družbo«. Zato organizatorji pričakujejo, da bodo različne okrogle mize predstavile predloge in pobude, s katerimi bodo lahko udejanjili svoja razmišljanja glede prepletenosti bratstva in različnih dejavnosti.

P. Fortunato in srečanje »G20 o informiranju«

Za vatikanske medije pa je spregovoril tudi p. Enzo Fortunato, ki bo v okviru Svetovnega srečanja o človeškem bratstvu koordiniral tako imenovani »G20 o informiranju«. Udeležili se ga bodo nekateri direktorji ali predstavniki medijskih hiš kot so la Repubblica, Rai, Le Monde, New York Times ter Dikasterija za komunikacijo s prefektom Paolom Ruffinijem. Po Fortunatovih besedah bodo morali obravnavati tri vidike, ki so danes ključnega pomena na področju informiranja: resnica, saj danes vidimo, kako propaganda in določena subkultura poskušata manipulirati resnico pri informiranju; dostojanstvo in svoboda. »Smisel srečanja je združiti več glasov in predvsem povedati, da so lepe, dobre in resnične informacije mogoče,« je sklenil Fortunato.