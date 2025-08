Pobuda UISG: Dan molitve in posta za mir na predvečer Marijinega vnebovzetja

Pobuda Mednarodne zveze vrhovnih predstojnic (UISG) za 14. avgust 2025 je dan molitve in posta za mir na predvečer Marijinega vnebovzetja : kot ženske, prisotne na obrobjih sveta in potopljene v trpljenje človeštva, čutimo nujnost, da dvignemo svoj glas, združimo srca in ukrepamo.

Gaza, Sudan, Ukrajina, Haiti, DR Kongo, Sirija, Mjanmar. Rane sveta so tam, da jih vsi vidijo. Obrazi, zaznamovani z bolečino, uničeni domovi, razbite skupnosti. Ženske in otroci pogosto plačujejo najvišjo ceno. Zato UISG - Mednarodna zveza vrhovnih predstojnic - objavlja odločen poziv: 14. avgusta 2025, na predvečer praznika Marijinega vnebovzetja, bo potekal svetovni dan posta in molitve za mir. Vabljene so vse redovne skupnosti in vsi, ki se želijo pridružiti.

Predlagani konkretni ukrepi

»Ne moremo čakati. Mir se gradi. In gradimo ga skupaj," je poudarjeno v pozivu. V svetu, zaznamovanem z nasiljem, UISG še naprej verjame, da lahko luč evangelija, pravičnosti in bratstva še vedno sveti. Z Marijo, Materjo upanja, se redovnice združujejo v molitvi in pričevanju. S to pobudo redovnice predlagajo tri konkretne ukrepe: skupno molitev in premišljevanje o Božji besedi v luči trenutnih vojn in kriz; prošnjo za pravičnost in spravo, spodbujanje civilnih in cerkvenih oblasti, naj sledijo poti miru, razorožitve in varstva človekovih pravic; ter delovanje s konkretno solidarnostjo in podporo tistim, ki trpijo, prek mrež sprejemanja in humanitarne pomoči.