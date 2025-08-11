Papež povečal varstvo in pravice staršev, ki delajo v Vatikanu

V ponedeljek, 11. avgusta 2025, je bil objavljen reskript, ki ga je podpisal prefekt Tajništva za ekonomijo in odobril papež. Uvaja več novih določb glede očetovskega dopusta, pravic staršev invalidnih ali hudo invalidnih otrok ter dodeljevanja družinskih dodatkov.

Vatican News

Pet dni plačanega dopusta za vatikanske zaposlene ob rojstvu otroka; tri dni plačanega dopusta na mesec za starše invalidnih otrok. To sta dve od novih določb v reskriptu, objavljenem danes, 11. avgusta, ki povečuje varstvo in pravice delavcev v Državi mesta Vatikan na različnih področjih. Dokument, ki ga je podpisal prefekt Tajništva za ekonomijo Maximino Caballero Ledo, je odobril Leon XIV., ki je Caballera sprejel 28. julija. Caballero je papežu predstavil sklepe Sveta ULSA, organa, ki ga sestavljajo predstavniki različnih subjektov Svetega sedeža in Governatorata Države mesta Vatikan ter njihovih zaposlenih.

Med novimi določbami Rescripta – ki spreminja več odstavkov Prečiščenega zakona o družinskih določbah in norm za urejanje dodeljevanja družinskega dodatka – je predvsem določba o očetovskem dopustu. »Delavec ima ob rojstvu otroka pravico do petih dni plačanega dopusta,« piše v dokumentu. »Pet dni dopusta, ki se štejejo za delovne dni, se lahko izrabi neprekinjeno in/ali v delih celih dni in ne po urah, najkasneje trideset dni po nastanku dogodka, pod kaznijo izgube pravice.« Za pet dni dopusta je zaposleni oče upravičen do »finančnega nadomestila v višini 100 % njegove plače, izračunanega skupaj z vsemi dodatki na delovno dobo.«

Družine z otroki z invalidnostjo

Glede družin z otroki z invalidnostjo »v primeru potrjene resnosti« je navedeno, da »so starši izmenično upravičeni do treh dni plačanega dopusta na mesec, ki ga lahko vzamejo neprekinjeno, pod pogojem, da otrok ni polni delovni čas hospitaliziran v specializiranih ustanovah.« »Da bi zagotovili večjo razpoložljivost časa za skrb za invalidnega družinskega člana«, odobritev dopusta – razen v primerih, ki jih odobri pristojni organ – povzroči, da zaposleni »ne more opravljati drugih delovnih dejavnosti«, vsako dovoljenje za to pa je treba preklicati.

Klinično oceno invalidnosti in njene resnosti, kot določa Rescript, opravi zdravniška komisija na podlagi ocenjevalnih tabel, ki jih izda višji organ na priporočilo Direktorata za zdravje in higieno Governatorata. Odločitev komisije je »brezprizivna«.

Družinska enota osebe, ki jo zdravniška komisija prizna kot osebo s hudo invalidnostjo ali nezmožnostjo za delo, je upravičena do družinskega dodatka. Do nje so upravičeni tudi prejemniki neposredne, posredne ali reverzibilne vatikanske pokojnine, ki jih zdravniška zbornica prizna kot osebe s hudo invalidnostjo ali nezmožnostjo za delo.

Družinski dodatki

Reskript glede družinskih dodatkov pojasnjuje, da so upravičenci družine z »zakonskimi, posvojenimi ali pozakonjenimi otroki, starejšimi od 18 let«; če so študenti, »med študijem v srednji šoli do najvišje starosti 20 let« ali »za celotno trajanje univerzitetnega študija ali študija, ki ga Sveti sedež priznava kot enakovrednega, do najvišje starosti 26 let«. Tak študij mora biti dokumentiran s potrdilom o vpisu, ki ga izda univerza.