Sveta maša ov prvem Svetovnem dnevu otrok, 26. maj 2024 (Vatican Media)

Vatikan

Odbor za Svetovni dan otrok po novem del Dikasterija za laike, družino in življenje

V sredo, 13. avgusta 2025, je bil objavljen reskript, ki ga je podpisal msgr. Edgar Peña Parra, namestnik za splošne zadeve na državnem tajništvu. V njem je navedeno, da je sveti oče Leon XIV. med avdienco 6. avgusta 2025 določil, da bo po novem Papeški odbor za Svetovni dan otrok deloval v okviru Dikasterija za laike, družino in življenje. Hkrati je namestniku naročil, naj o tem obvesti obe omenjeni ustanovi, da se uredi vse potrebno za spremembo.