Sveta maša ov prvem Svetovnem dnevu otrok, 26. maj 2024 Sveta maša ov prvem Svetovnem dnevu otrok, 26. maj 2024  (Vatican Media)
Odbor za Svetovni dan otrok po novem del Dikasterija za laike, družino in življenje

V sredo, 13. avgusta 2025, je bil objavljen reskript, ki ga je podpisal msgr. Edgar Peña Parra, namestnik za splošne zadeve na državnem tajništvu. V njem je navedeno, da je sveti oče Leon XIV. med avdienco 6. avgusta 2025 določil, da bo po novem Papeški odbor za Svetovni dan otrok deloval v okviru Dikasterija za laike, družino in življenje. Hkrati je namestniku naročil, naj o tem obvesti obe omenjeni ustanovi, da se uredi vse potrebno za spremembo.
sreda, 13. avgust 2025, 12:31
