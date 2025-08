Mladi v spovednicah Circusa Maximusa: »Skupaj, da spremenimo svet«

V osrčju svojega jubileja v Rimu, v petek, 1. avgusta 2025, so fantje in dekleta doživljali spokorni dan. Tisoč duhovnikov je poslušalo spovedi v desetih jezikih v dvesto paviljonih, razporejenih v vrstah starodavnega Circusa Maximusa. »Med vsemi temi ljudmi in na mestu, ki ni ravno tiho,« nam pove Miriam, romarka iz italijanske dežele Marke, »si nikoli nismo mislili, da bomo tako močno občutili Božji objem.«

Lorena Leonardi - Rim

»Vsaka odveza je prvi dan novega življenja in trenutno čutim prav to.« Martina je stara 29 let in prihaja iz Foggie v južni Italiji, skupaj z desetimi verniki, vsemi mlajšimi od 30 let, iz župnije svetih Viljema in Romarja. Pravkar se je spovedala in je ena od več sto tisoč romarjev, ki so prišli v Rim na jubilej mladih in so se danes, v petek, 1. avgusta, zbrali v Circusu Maximusu na spokornem dnevu.

V pripravah na jutrišnjo večerno vigilijo s papežem Leonom XIV. in z namenom, da bi čim več mladim omogočili dostop do zakramenta sprave, je v več vrstah postavljenih 200 spovednic. Za spovedi v desetih različnih jezikih pa je na voljo več kot 1000 duhovnikov.

Dan sprave

V petek, 1. avgusta 2025, so se ob 10.00 odprla vrata in mladi so imeli dostop do 85.000 kvadratnih metrov velikega starodavnega rimskega cirkusa, ki se nahaja v dolini med Palatinskim in Aventinskim gričem.

Pod prvim, ogromnim šotorom so delili steklenice vode, da so se mladi lahko osvežili po čakanju in dolgih vožnjah, ki so jih opravili zgodaj zjutraj peš in z javnim prevozom, z odhodi iz krajev – poleg »Fiera Roma« (rimskega sejma) tudi iz hostlov, župnij in šol v mestu – kjer so prenočili. V tišini so tako mladi dostopali do dvesto paviljonov, kjer so listki z zastavami označevali na jezikovne sposobnosti duhovnikov v notranjosti.

»Goreča« mlada srca

Tako kot mladi tudi spovedniki prihajajo z vsega sveta in so sem prispeli po eni od številnih cest, ki vodijo v Rim, kot na primer pater Mark Destura, star 40 let, filipinskega rodu, ki je delal v mladinski in poklicni pastorali v župniji v Los Angelesu v Kaliforniji in trenutno študira na Papeški univerzi Gregoriana. Mladi so nenehno prihajali in odhajali, a je ta duhovnik uspel med eno in drugo spovedjo opisati sledeče: »Ogenj, ki gori v teh zelo mladih in enako občutljivih srcih«, ga je presenetil poleg »njihove velike potrebe po Bogu« in njihovega »iskanja upanja v svetu, v katerem prevladujeta negotovost in zmeda«.

Po odvezi so duhovniki podali roko tem mladim, ki so z nasmehom vstali in se pridružili svojim kolegom. Maria José se zdaj počuti »polno, srečno«. Prihaja iz Cartagene v Španiji in je na jubileju kot članica vzgojne strukture, ki je povezana s karmeličanskimi sestrami dejavne ljubezni iz Vedrune: »Še nikoli nisem videla toliko katoličanov skupaj. Mi prihaja želja, da bi poskakovala od veselja. Ko se vrnem,« zaključi, »si bom prizadevala, da bi svojim najstniškim učencem bolje posredovala vero.«

Znaki upanja in miru

Iz Houstona v Teksasu prihajata 17-letnika Matthew in Gonzalo, ki sta prišla z gibanjem Regnum Christi: »Vse to« – Matthew z rokami pokaže proti prostranstvu paviljonov – »je dar, ki prihaja iz Božjega usmiljenja, ki nam vsak dan daje priložnost, da živimo bolje kot dan prej«. »Vsi se ne poznamo, a smo tukaj iz istega razloga. To je Bog, ki je upanje in ki smo ga tukaj pridobili, a ga bomo nato ponesli s seboj, kamor koli bomo šli, v družino, v šolo,« pravi Gonzalo, ki je zelo navdušen nad idejo, da se sreča z »novim papežem«. Svoje razmišljanje nadaljuje z razorožujočo logiko: »Če prihajamo iz toliko različnih držav in smo tukaj skupaj kot ena velika družina, smo morda lahko resnično znamenje upanja za mir za ves svet«.

Hrup zunaj, tišina znotraj

Miriam, ki je prišla iz italijanske dežele Marke s Prenovo v duhu, je pravkar šla k spovedi. Šestindevetdesetletna Italijanka jo opisuje kot »zelo globok trenutek. Med vsemi temi ljudmi in na mestu, ki ni ravno tiho, si nisem mislila, da bom tako močno čutila Božji objem in tolažbo v duhovnikovih besedah. Počutim se veliko lažje. Že nekaj časa nisem doživela z duhovnega vidika tako globoke spovedi. Splačalo se je.«

Biti verodostojen vsak dan

Skupina mladih iz Apulije iz Katoliške akcije se z navdušenjem spominja včerajšnjega srečanja na Trgu svetega Petra na jubilejnem srečanju mladih Italijanov, ki ga je organizirala Italijanska škofovska konferenca (CEI). Obljuba »je, da bomo tistim, ki so ostali doma, prinesli delček jubileja,« se šali 30-letni Alessandro, ko opisuje svoje vsakodnevno prizadevanje »da ne bo ne fanatičen ne obsojajoč, ampak verodostojen živel evangelij na konkreten način.« »Včasih nam uspe in vsekakor vedno znova poskušamo,« se strinja 17-letna Claudia.

Nikoli sami

Elias, Veronica in Carlos, 25-letni Paragvajci iz Asuncióna, se počutijo »privilegirane«. »Navdušeni smo, ko vidimo toliko mladih ljudi z isto vero, ki govorijo toliko različnih jezikov, a verjamejo v iste stvari. Jasno je, da nismo sami, in če nas je toliko, to pomeni, da lahko resnično spremenimo svet.«

Youcat-ov priročnik o spovedi

Dvajset prostovoljcev iz fundacije Youcat je na prizorišču spovedovanja razdeljevalo deset tisoč izvodov knjige Youcat o spovedi. Knjiga, ki je bila prvič objavljena leta 2014, je bila posodobljena za jubilej mladih in je na voljo v italijanščini, angleščini, francoščini in nemščini. Nova izdaja vključuje spraševanje vesti, razlage pomena spovedi in nekaj molitev.