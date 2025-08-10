Objavljamo uvod kardinala državnega tajnika Pietra Parolina za knjigo o začetku pontifikata prvega papeža iz Združenih držav in avguštinskega redovnika, ki jo je napisal novinar Antonio Preziosi za Edizioni San Paolo.

Pietro Parolin

Od «Habemus Papam» 8. maja letos do obiska svetišča Matere dobrega sveta v Genazzanu z razmišljanji o prvih trenutkih papeževanja papeža Prevosta. To se odvija v odlomkih knjige »Leon XIV. – Nezaščitena in razorožujoča pot« (San Paolo, str. 190, euro 15,00), ki jo je napisal Antonio Preziosi, novinar, esejist in pisatelj. Ima 17 poglavij in štiri dodatke, začne pa se s predgovorom kardinala državnega tajnika Pietra Parolina, čigar besedilo objavljamo v nadaljevanju.

---

V Janezovem evangeliju je odlomek, ki dobro izrazi to, kar se je zgodilo v konklavu, v katerem je bil izvoljen papež Leon XIV.: »Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in vaš sad ostane, da vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj« (15,16-17).

Zbrani v Sikstinski kapeli smo kardinali, daleč od hrupa sveta, osvobojeni zunanjih vplivov, prisluhnili Svetemu Duhu, da bi izbrali moža, ki mu je bilo namenjeno, da bo vodil vesoljno Cerkev, Petrovega naslednika, rimskega škofa. Kajti navsezadnje je Kristusov Duh, ki je deloval po človeškosti kardinalov volivcev, izbral papeža Leona in ga postavil, da obrodi sadove ljubezni in miru, ki jih svet vedno bolj potrebuje. To je poudaril tudi sam papež že od prvih besed iz lože sv. Petra, ko se je skliceval na resnični mir, dar Vstalega, »nezaščiten in razorožujoč, ponižen in vztrajen mir.«

Knjiga Antonia Preziosija nam omogoča, da podoživimo trenutke novega pontifikata, iz katerih lahko razberemo slog, ki je močan in blag hkrati. Kot sem lahko pripomnil dan po izvolitvi Leona XIV., je besedam, s katerimi je kardinal Robert Francis Prevost sprejel kanonično izvolitev za papeža, sledil dolg in topel aplavz. Močan, naravnost »dramatičen« trenutek, če pomislimo na breme, ki je bilo položeno na ramena nekega človeka. Vendar je njegov obraz, čeprav vznemirjen, izžareval predvsem vedrino, miren in prijazen nasmeh.

Vendar je bil kardinal Prevost vedno takšen. Spoznal sem ga v teh dveh letih, odkar ga je papež Frančišek postavil na čelo Dikasterija za škofe. Svoje dolžnosti je opravljal natančno in predano; vedno je bil dobro obveščen o ljudeh in razmerah. Vsega se je znal lotiti tudi mirno in premišljeno, ponujal je uravnotežene, spoštljive rešitve, ki so kazale ljubezen in skrb do vseh.

Leon XIV. je avguštinec, sin velikega očeta in učitelja Cerkve sv. Avguština. Večkrat ga je že navajal v prvih dnevih svojega papeževanja. Prvi navedek je bil slovit stavek »z vami sem kristjan, za vas sem škof«. Leon je tako takoj pokazal svojo globoko človečnost in duha služenja, s katerim namerava opravljati svojo nalogo. Po sledi papeža Frančiška, ki se mu ni po naključju takoj zahvalil in s svojim prvim blagoslovom podaljšal tistega, ki ga je nekaj dni prej podelil Bergoglio s »šibkim a še vedno pogumnim glasom.« Blagoslov, namenjen Rimu in vsemu svetu v velikonočnem jutru. Blagoslov, ki je bil tudi izjava: »Bog nas ima rad, Bog vas vse ljubi in zlo ne bo zmagalo!«

Med neštetimi besedami, ki naj jih je zapustil sv. Avguštin, navajam najbolj znano: »Ljubi in delaj kar hočeš.« To je povzetek evangelija, krščanskega življenja, zapoved, ki vsebuje vse druge, kar od nas zahteva Jezus in na kar nas je papež Leon spomnil takoj na začetku: Gospod nas ljubi in zahteva, da ljubimo vse, kakor je on storil z nami. Ne smemo pozabiti, kako se nadaljuje sloviti Avguštinov stavek, vzet iz sedme homilije o prvem Janezovem pismu: »Če molčiš, molči iz ljubezni; če govoriš, govori iz ljubezni; če opominjaš, opominjaj iz ljubezni; če odpuščaš, odpuščaj iz ljubezni; naj bo v tebi korenina ljubezni, saj iz te korenine ne more izhajati nič drugega kot dobro.«

Te strani Antonia Preziosija nam pomagajo ceniti veder in dobrohoten, jasen in močan slog papeža Leona XIV., ki smo mu blizu v molitvi in v svoji sinovski pokorščini. Naj pod njegovim vodstvom Cerkev vsak dan močneje sije kot priča Božje ljubezni, ljubezni, iz katere izvira vse dobro za vsakega izmed nas in za ves svet.