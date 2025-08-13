Kardinal Parolin na obisku v Burundiju

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin se od 12. do 18. avgusta 2025 mudi v Burundiju ob zaključku jubileja, ki ga obhajajo ob 60-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Hkrati bo prav tako navzoč pri odkritju spomenika in polaganju temeljnega kamna za zdravstveni center, ki bosta posvečena nunciju Courtneyju, ki je bil umorjen leta 2003.

Vatican News

Spomin na nuncija Courtneyja

Msgr. Courtney, ki ga je papež Janez Pavel II. leta 2000 imenoval za papeškega predstavnika v tej deželii, ki jo je razdejala državljanska vojna, je imel pomembno vlogo pri sklenitvi sporazuma med burundsko vlado in hutujskimi uporniki novembra 2003. Nadškof iz Irske, ki je bil sicer imenovan na apostolsko nunciaturo na Kubi, je prosil, da bi lahko še nekaj časa ostal v Burundiju, saj je menil, da je bila blizu možnost sklenitve trajnega miru. Medtem ko je potoval v bližini prestolnice, je njegov avtomobil zadelo več strelov. Izmed potnikov je bi ranjen samo nuncij, prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je 29. decembra 2003 umrl. Star je bil 58 let.

Leta 2023, dvajset let po tem dogodku, je nadškof Paul Richard Gallagher v irski kapeli v vatikanski baziliki daroval sveto mašo zanj. Sedaj pa bo celotna država v navzočnosti kardinala Parolina počastila spomin na nadškofa z zdravstvenim centrom, ki bo zgrajen prav na mestu, kjer je bil umorjen. Projekt je lani napovedal predsednik Burundija Évariste Ndayishimiye, temeljni kamen pa bodo položili 14. avgusta 2025.

Program obiska

Kardinal Parolin je v sredo, 13. avgusta, obhajal sveto mašo s člani Burundijske škofovske konference, s katerimi se je nato tudi zasebno srečal. Sprejel ga je predsednik države, nato pa je sledil podpis posebnega sporazuma med škofovsko konferenco in vlado. V petek, 15. avgusta, bo državni tajnik daroval sveto mašo v Marijinem svetišču v Mugeri, nato pa obiskal politično in upravno prestolnico Gitego.

Po sveti maši v soboto, 16. avgusta, se bo kardinal Parolin srečal z bogoslovci in višjimi predstojniki moških in ženskih redov. Istega dne bo potekala slovesnost ob odkritju spominskega obeležja v spomin na msgr. Michaela Aidana Courtneyja na apostolski nunciaturi in sprejem diplomatskega zbora. Nazadnje bo državni tajnik v nedeljo, 17. avgusta, vodil sklepno sveto mašo ob 60-letnici diplomatskih odnosov med Burundijem in Svetim sedežem v svetišču Notre-Dame Trois Fois admirable de Schoenstatt, zgrajenem na mestu, kjer je 7. septembra 1990 maševal sv. Janez Pavel II.