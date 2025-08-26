Kardinal Parolin: Liturgija, »prostor« bližine, upanja, znamenje miru

V Neaplju od 25. do 28. avgusta 2025 poteka 75. italijanski narodni liturgični teden na temo »Ti si naše upanje. Liturgija: od kontemplacije do akcije«. Ob odprtju je navzoče z daljšim razmišljanjem nagovoril tudi državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Poudaril je, da se v liturgiji tema upanja, ki je v središču jubilejnega leta, prepleta z vero in ljubeznijo. Pred njegovim govorom je bilo prebrano tudi sporočilo, ki ga je papež Leon XIV. poslal ob tej priložnosti.

Benedetta Capelli – Vatikan

Sporočilo svetega očeta

Letošnji narodni liturgični teden se je začel z večernicami v neapeljski stolnici, kjer so bile izpostavljene relikvije svetega Januarija. Pred predavanjem kardinala Parolina z naslovom »Liturgija hrani in poživlja upanje« je bilo prebrano sporočilo, ki ga je sveti oče poslal predavateljem in okoli 500 udeležencem, med katerimi so večinoma liturgiki in drugi strokovnjaki s tega področja. Papež je zaželel, da bi njihovo delo »pripomoglo k vedno bolj dejavnemu sodelovanju vernikov pri liturgiji Cerkve ter vzbudilo prenovljeno zavest o evangelizacijskem značaju bogoslužja«. »Naj simpozij spodbudi razmišljanje in oblikovanje operativnih pastoralnih smernic, da bi verniki ponovno odkrili cerkve kot kraje češčenja, kjer se obhaja vera, kjer se sreča Gospoda, ki je prisoten in deluje v zakramentih, ter kjer se živi bratsko občestvo,« je še zapisal sveti oče v sporočilu.

Kardinal Parolin pa je v svojem razmišljanju spregovoril o štirih ključnih besedah: upanje, kontemplacija, akcija ter mir. Najprej je spomnil, da sta vera v Kristusa, ki je »naše upanje«, kot pojemo v zahvalni pesmi Te Deum, in jubilej, ki ga živimo, »stvarnosti, ki ju obhajamo in živimo v liturgiji«; sta lastna obhajanju bogoslužja, v katerem človek, otežen z lastnimi napori, krhkostmi in grehom, ne more storiti drugega, kot da se prepusti Božji ljubezni in zaupa v Njegovo usmiljenje«.

Hrana ljubezni

Da pa bi bila liturgija hrana vere in upanja, je po besedah državnega tajnika potrebno »pri liturgiji izkusiti Boga«, se uriti v njegovi prisotnosti prek kontemplacije, ki ne pomeni »hraniti oči«, ampak se dogaja »znotraj« vsakega izmed nas, in ko stopi »ven«, najde »Drugega«. Kardinal Parolin je dejal, da je kontemplacija »drža tistega, ki v liturgiji prepozna dar Boga, to je Kristusovo velikonočno skrivnost. Prepozna njegovo navzočnost v zakramentih, zlasti v evharistični daritvi, v besedi, v duhovniku, v zbranem občestvu«. Povabljeni smo, da bi doumeli »lepoto bogoslužja«, »lepoto Božje zveličavne ljubezni, razodete v Jezusu Kristusu, ki je umrl in vstal,« kakor beremo v apostolski spodbudi Evangelii gaudium.

Iskalci Boga

Kardinal Parolin je zatem izpostavil, da kontemplacija vzbuja čudenje. To pomeni, da človek »dopusti, da ga hrani upanje, ki izhaja iz Skrivnosti, ki jo zre in obhaja«; ta da zagon duhovnemu življenju in stori, da odpremo roke in sprejmemo prejeti dar. Vendar pa je potrebno, da je bogoslužje vključujoče, »vzbuditi mora čudenje v otroku, v mladem, v odraslem, v ostarelem, v osebi s posebnimi potrebami, v migrantu; v vseh tistih, ki čutijo lakoto po Bogu, po njegovi ljubezni, in beračijo zanjo pri naših bogoslužjih in v naših skupnostih, kot znamenje upanja človeka v odnosu do Boga, pa tudi znamenje upanja za Cerkev, v kateri še vedno obstajajo iskalci Boga«.

Obrtniki enosti

Liturgija nas po kardinalovih besedah poleg tega vabi, »naj gledamo v nebo, vendar v konkretnosti življenja«. Bogoslužje je lahko vir upanja samo v primeru, da obred povezujemo z življenjem, torej kontemplacijo in akcijo, tako pa postajamo »obrtniki enosti«. Na ta način bomo lahko tudi »odgovorili tistim, ki nas sprašujejo o razlogu za upanje, ki je v nas«.

Znamenje upanja

Državni tajnik je nadalje poudaril, da mora liturgija postajati vedno bolj »prostor« bližine, upanja, svobode, gostoljubnosti in zavetja. Ob tem je dodal, da je včasih edini gostoljuben kraj, ker ne razdvaja in ker se v njej ljudstvo prepozna kot skupnost. Navezal se je na župnijo Svete Družine v Gazi, ki je bila 17. julija prizadeta v bombardiranju, v katerem so življenje izgubili trije ljudje. Po njegovih besedah ta župnija »ostaja eden redkih znakov upanja (če ne edini) v tej opustošeni deželi. V njej okoli 500 kristjanov ne samo moli, ampak najde zatočišče in prebiva v Božjem svetišču«. »Hiša molitve postane dom in zatočišče Božjega ljudstva in vseh preganjanih in zatiranih ljudi, znamenje gotovega upanja«.

Lakota po Bogu

V italijanskih župnijah, ki so danes vedno bolj multikulturne, je po besedah kardinala Parolina potrebna liturgija, ki je »vključujoča, medkulturna in gostoljubna«; liturgija, ki bo najvišji izraz »sinodalnosti«. Ob tem je spomnil, da je v mestih veliko ljudi, ki so prišli z drugih celin, ki so prehodili poti upanja, vendar so naleteli na prave križeve pote, na katerih ni manjkalo molitve za rešitev. Zato ni dovolj misliti samo na materialno preživetje migrantov in priseljencev, ampak tudi na njihovo žejo po duhovnosti, na lakoto po upanju, ki izhaja iz njihove vere v Boga.

Dar miru

Ob koncu svojega razmišljanja pa je državni tajnik spregovoril o dejstvu, da je bistvo liturgije »mir, saj je dar Vstalega; ni znamenje, ampak je pristni mir, resnična skupnost«. Mir je namreč sad obhajanja liturgije in ga doživljamo že med samim obredom; če je mir pristen, se od tam širi na ves svet, mi pa smo prvi, ki ga prinašamo. Če torej liturgijo obhajamo v resnici, tudi notranji, postajamo priče upanja in miru. Lepo bi bilo, če bi ob vstopu v cerkev pisalo: »Hranite se z upanjem, vi, ki vstopate«, saj je upanje Kristus, ki živi in deluje v liturgiji.