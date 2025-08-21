Kardinal Grech perujskim škofom: Bodite Cerkev odprtih rok za vse
Vatican News
Kardinal se na začetku škofom, ki so v preteklih dneh skupaj poglabljali Sklepni dokument sinode, zahvali za njihovo »zavezanost nadaljevanju sinodalne poti v duhu občestva in razločevanja«.
Zatem izrazi svoje veselje nad tem, da so za zlato pravilo svojega srečanja izbrali »pogovor v Duhu«, »pristno cerkveno metodo, ki je globoko zaznamovala sinodalno pot«. Po kardinalovih besedah je ta slog poslušanja in dialoga, ukoreninjen v molitvi in odprtosti za navdihe Svetega Duha, »spremenil sam način živetja sinodalnosti do te točke, da lahko rečemo, da je bila sinoda na novo opredeljena kot "pogovor v Duhu"«.
»Pogovarjati se v Duhu pomeni pustiti se nagovoriti notranjim vzgibom, ki jih Duh vzbuja v vsakem izmed vas in med vami,« zapiše generalni tajnik škofovske sinode ter doda, da je potrebno posvečati pozornost ne samo besedam, »ampak tudi tišini, intuiciji, duhovnim občutjem, ki se pojavijo v bratskem soočenju. Sredi številnih glasov vam bo ta metoda pomagala razločevati tisti glas, ki prihaja od zgoraj; ki usmerja osebna in skupnostna spreobrnjenja, navdihuje nove pastoralne prakse in predlaga strukture, potrebne za utrditev sinodalnosti v vaših krajevnih Cerkvah«.
Iz tega razloga po kardinalovih besedah srečanje škofov nima zgolj organizacijskega značaja, ampak gre za pravo duhovno obnovo. »Gre za čas milosti, v katerem Duh govori srcu Cerkve prek src njenih pastirjev.«
Poleg Sklepnega dokumenta sinode, ki »povzema sadove poti, zaznamovane s poslušanjem Božjega ljudstva in razločevanjem Pastirjev«, kardinal Grech škofe vabi, naj premišljujejo tudi o dokumentu Oris poti izvedbene faze sinode. Ta namreč ponuja obzorje, s katerim se lahko soočajo, da bodo sadovi njihovega dela »prispevali k širšemu cerkvenemu razločevanju«.
Ob koncu sporočila generalni tajnik škofovske sinode spomni še na besede, ki jih je papež Leon XIV. namenil vsemu svetu na večer svoje izvolitve 8. maja letos: »Skupaj moramo iskati, kako biti misijonarska Cerkev, Cerkev, ki gradi mostove, dialog in je vedno odprta, da bi … sprejemala z odprtimi rokami vse. Vse tiste, ki potrebujejo našo karitativnost, našo navzočnost, dialog in ljubezen.«
Delo perujskih škofov kardinal Grech izroča »materinski priprošnji Device Marije, Matere Cerkve in Zvezde evangelizacije.