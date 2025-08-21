Išči

Škofje na plenarnem zasedanju v Limi Škofje na plenarnem zasedanju v Limi 
Vatikan

Kardinal Grech perujskim škofom: Bodite Cerkev odprtih rok za vse

Generalni tajnik škofovske sinode kardinal Mario Grech je perujskim škofom, ki so bili od 18. do 21. avgusta 2025 zbrani v Limi na 129. rednem plenarnem zasedanju, poslal sporočilo. V njem jih je spodbudil, naj nadaljujejo s »pogovori v Duhu«, ki »navdihuje nove pastoralne prakse in predlaga potrebne strukture«, da bi se sinodalnost ukoreninila v krajevnih cerkvenih skupnostih.

Vatican News

Kardinal se na začetku škofom, ki so v preteklih dneh skupaj poglabljali Sklepni dokument sinode, zahvali za njihovo »zavezanost nadaljevanju sinodalne poti v duhu občestva in razločevanja«.

Zatem izrazi svoje veselje nad tem, da so za zlato pravilo svojega srečanja izbrali »pogovor v Duhu«, »pristno cerkveno metodo, ki je globoko zaznamovala sinodalno pot«. Po kardinalovih besedah je ta slog poslušanja in dialoga, ukoreninjen v molitvi in odprtosti za navdihe Svetega Duha, »spremenil sam način živetja sinodalnosti do te točke, da lahko rečemo, da je bila sinoda na novo opredeljena kot "pogovor v Duhu"«.

»Pogovarjati se v Duhu pomeni pustiti se nagovoriti notranjim vzgibom, ki jih Duh vzbuja v vsakem izmed vas in med vami,« zapiše generalni tajnik škofovske sinode ter doda, da je potrebno posvečati pozornost ne samo besedam, »ampak tudi tišini, intuiciji, duhovnim občutjem, ki se pojavijo v bratskem soočenju. Sredi številnih glasov vam bo ta metoda pomagala razločevati tisti glas, ki prihaja od zgoraj; ki usmerja osebna in skupnostna spreobrnjenja, navdihuje nove pastoralne prakse in predlaga strukture, potrebne za utrditev sinodalnosti v vaših krajevnih Cerkvah«.

Iz tega razloga po kardinalovih besedah srečanje škofov nima zgolj organizacijskega značaja, ampak gre za pravo duhovno obnovo. »Gre za čas milosti, v katerem Duh govori srcu Cerkve prek src njenih pastirjev.«

Poleg Sklepnega dokumenta sinode, ki »povzema sadove poti, zaznamovane s poslušanjem Božjega ljudstva in razločevanjem Pastirjev«, kardinal Grech škofe vabi, naj premišljujejo tudi o dokumentu Oris poti izvedbene faze sinode. Ta namreč ponuja obzorje, s katerim se lahko soočajo, da bodo sadovi njihovega dela »prispevali k širšemu cerkvenemu razločevanju«.

Ob koncu sporočila generalni tajnik škofovske sinode spomni še na besede, ki jih je papež Leon XIV. namenil vsemu svetu na večer svoje izvolitve 8. maja letos: »Skupaj moramo iskati, kako biti misijonarska Cerkev, Cerkev, ki gradi mostove, dialog in je vedno odprta, da bi … sprejemala z odprtimi rokami vse. Vse tiste, ki potrebujejo našo karitativnost, našo navzočnost, dialog in ljubezen.«

Delo perujskih škofov kardinal Grech izroča »materinski priprošnji Device Marije, Matere Cerkve in Zvezde evangelizacije.

četrtek, 21. avgust 2025, 15:13
