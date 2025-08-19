Kardinal Czerny škofom Amazonije: Spremljati in pomagati krajevnim Cerkvam

Srečanja škofov Cerkvene konference Amazonije (CEAMA), ki poteka od 17. do 20. avgusta 2025 v Bogoti, se udeležuje tudi prefekt Dikasterija za pospeševanje celostnega človeškega razvoja, kardinal Michael Czerny.

V svojem govoru, 18. avgusta, je izpostavil nekatere temeljne razsežnosti Cerkvene konference Amazonije, ki je bila ustanovljena kot odgovor na predlog sinodalnega procesa o Amazoniji, da se naj ustanovi panamazonska cerkvena mreža, ki bi povezovala krajevne Cerkve in druge cerkvene ustanove. Njeno poslanstvo pa je bilo opredeljeno kot skupno in medkulturno pastoralno prizadevanje, ki se ga naj spodbuja med škofijami na področju Amazonije.

Cerkvenost in sinodalnost

Novost Cerkvene konference Amazonije je med drugim to, da je opredeljena kot »cerkvena«. To pomeni, kot je dejal kardinal Czerny, da »njeni člani in udeleženci niso samo škofje, ampak predstavljajo vse poklice znotraj Božjega ljudstva: posvečene osebe, redovnike, laike in službe, kot so kateheti in lektorji«. Poleg sedmih škofovskih konferenc amazonskih držav, ki jo sestavljajo, sodelujejo tudi regionalni organi, kot so Caritas, CLAR in REPAM, ter predstavniki avtohtonih ljudstev, strokovnjaki, ki jih imenuje predsedstvo CELAM in papež.

Ta razširitev, ki ne vključuje le škofov, ampak celotno raznolikost Cerkve, je ustvarjalen način sprejetja drugega vatikanskega koncila in sinode o Amazoniji (2019) in o sinodalnosti (2023–2024). Prav tako predstavlja sprejemanje raznolikosti in spodbujanje komplementarnosti ter je vabilo k uvajanju dinamike komunikacije, ki je lastna sinodalni Cerkvi, v kateri je »celotna skupnost v svobodni in bogati raznolikosti svojih članov poklicana k molitvi, poslušanju, analiziranju, dialogu, razločevanju in svetovanju, da bi se pastoralne odločitve sprejemale na način, ki je najbolj skladen z Božjo voljo«.

Izbrano 19/08/2025 Sveti oče: Jezusa Kristusa oznanjati prebivalcem Amazonije jasno in z neizmerno ljubeznijo Na škofe Cerkvene konference Amazonije, ki so od 17. do 20. avgusta 2025 zbrani v Bogoti v Kolumbiji, se papež Leon XIV. obrača s spodbudo, naj nadaljujejo svoje pastoralno ...

Pastoralnost in teritorialnost

Kardinal je nadaljeval, da beseda »Amazonija« označuje prostrano realnost izjemnega pomena, toda »v praksi Cerkev obstaja, živi in deluje v veliko manjših sferah«. V tem smislu beseda »Amazonija« tvega, da postane abstrakcija. Tako kot tudi »Cerkev« postane abstraktna, če njeno težišče ni v krajevni Cerkvi, ki je del Božjega ljudstva ali škofije, v kateri se identiteta Cerkve oblikuje v poslušanju in dialogu z ljudmi, resničnostjo in zgodovino svojega ozemlja.

Pri pravilnem razumevanju Cerkvene konference Amazonije je torej pomembno upoštevati njeno pastoralno in teritorialno razsežnost. Vera namreč ni nevtralna ali abstraktna, ampak je inkulturirana.

»Sklicevanje na pastoralnost in teritorialnost torej pomeni preseganje pojmovanja Amazonije kot zgolj geografskega kraja in začetek njenega razumevanja kot kraja Božje prisotnosti in razodetja, saj “verniki v Amazoniji najdejo teološki kraj” (Querida Amazonia 57),« je dejal kardinal in izpostavil, da je Delovni dokument sinode o Amazoniji bil še bolj specifičen s trditvijo, da Amazonija – ali vsak drug avtohtoni ali skupnostni teritorialni prostor – ni le geografski prostor, ampak tudi »kraj smisla za vero ali izkušnjo Boga v zgodovini«. »Ozemlje je teološki kraj, iz katerega se živi vero; je tudi poseben vir Božjega razodetja.«

Izbrano 18/08/2025 V Bogoti poteka prvo srečanje škofov Cerkvene konference Amazonije Od 17. do 20. avgusta 2025 v Bogoti v Kolumbiji poteka srečanje škofov panamazonskega območja, ki ga je sklicala Cerkvena konferenca Amazonije. Srečanje, ki je prvo te vrste po ...

Kako pomagati krajevnim Cerkvam pri njihovem poslanstvu

Kardinal Czerny je ob koncu še dejal, da je temeljno vprašanje Cerkvene konference Amazonije, kako lahko v vsaki okoliščini, ob vsaki priložnosti, na vsakem kraju pomaga krajevni Cerkvi ali skupini krajevnih Cerkva, ki se nahajajo v podobni situaciji, pri soočanju z glavnimi pastoralnimi izzivi in pri izpolnjevanju njihovega poslanstva.

Cilj srečanja v Bogoti je torej ta, da bi bili glasovi škofov Amazonije sprejeti, slišani in upoštevani ter da bi Cerkvena konferenca Amazonije na novo opredelila njihovo pot ter spodbudila, spremljala in pomagala krajevnim Cerkvam pri izpolnjevanju njihovega poslanstva. Ustanovitev Cerkvene konference Amazonije predstavlja novo področje »sinodalizacije«, ki jo Cerkev Latinske Amerike ponuja vsej Cerkvi. Škofje so torej poklicani, da v luči sinode o sinodalnosti nadaljujejo proces poglabljanja in zorenja v okviru razumevanja drugega vatikanskega koncila, je sklenil kardinal.