Jubilej mladih, kard. Zuppi: V središču je vedno in samo Kristus, naše upanje in mir

Trg svetega Petra je v četrtek, 31. julija 2025, napolnilo štirideset tisoč mladih, ki so se v okviru jubileja udeležili srečanja »Ti si Peter«. Kardinal Matteo Zuppi je mlade romarje upanja pozval, naj si prizadevajo za mir in v središču vedno ohranjajo Jezusa, ki je naše upanje in mir.

»Ta večer začutite, da ste v objemu celotne Cerkve, ki z veseljem, simpatijo in zaupanjem gleda na svežino in spontanost vašega življenja,« je dejal kardinal Matteo Zuppi, predsednik Italijanske škofovske konference (CEI), ki je vodil obred izpovedi vere z mladimi Italijani, zbranimi na Trgu svetega Petra kot odsev vesoljne Cerkve in človeške družine.

Spomin je bil usmerjen tudi k papežu Frančišku. »Mislim, da nas papež Frančišek blagoslavlja iz nebes,« je dejal kardinal Zuppi. »Ta naša mati, ta velika, brezmejna Cerkev, je zaupana nam in mi smo zaupani njej. Vzemimo jo s seboj in jo ljubimo. Zrimo njeno lepoto ta večer in v teh dneh. Motrimo lepoto veličine tega občestva in počutimo se kot doma. To je moj in naš dom, čeprav smo neustrezni in grešni. Je univerzalna Cerkev, je katoliška družina, kjer je vsak, prav vsak, sprejet ...«

Kard. Matteo Zuppi (@Vatican Media)

Človeštvo mora končati vojno

Srečanje je bilo prepleteno z glasbo in petjem, svetopisemskimi branji, pričevanji vere in molitvijo, predvsem pa z duhovno bližino mnogim krajem po svetu, kjer vojna uničuje življenja. »Človeštvo mora končati vojno, sicer bo vojna končala človeštvo,« je kardinal poudaril v svoji homiliji, potem ko si je skupaj z mladimi ogledal video sporočilo jeruzalemskega patriarha kardinala Pierbattiste Pizzaballe. Evangeljsko veselje in upanje sta namreč vedno obarvana tudi s skrbjo za tiste, ki ju zaradi vojn in nasilja vsak dan vidijo bledleti.

V središču vedno in samo Kristus

»V središču je vedno in samo Kristus, naše upanje in mir. Kristus, ki naredi drugega, kdor koli že je, mojega in našega bližnjega, ne pa tujca ali sovražnika. Če bomo ljubili bližnjega, bo tudi on odkril Kristusovo obličje v neznanem človeku ...,« je dejal kardinal ter izpostavil žalost Matere Cerkve, ki vidi svoje otroke pribite na križ: »To so križi, ki so jih noro zgradili ljudje, ki izdelujejo orožje za ubijanje in pogosto uničujejo tisto, kar ohranja življenje, tudi bolnišnice. Cerkev stoji pod križem z očmi, polnimi solz, in srcem, ranjenim zaradi tako velikega trpljenja, neznosnega za mater, kot mora to biti vedno za vse človeštvo.«

To so naše vojne

»Danes se bije toliko nekoristnih pobojev, toliko vojn ... neskončne vrste križev. Dovolj je iti pogledat vojna pokopališča. Vse to so naše vojne,« je zatrdil kardinal in navedel papeža Leona XIV., ki je pozval k »razoroženemu miru, ki je prav zato razorožujoč«, ko je dejal, da je danes zares žalostno videti, kako se v mnogih kontekstih uveljavlja zakon močnejšega, na podlagi katerega se legitimizirajo lastni interesi: »To je nevredno človeka, sramotno je za človeštvo in za voditelje narodov. Kako lahko po stoletjih zgodovine verjamemo, da vojna dejanja prinašajo mir in se ne obrnejo proti tistim, ki so jih zagrešili? Kako lahko razmišljamo o postavljanju temeljev jutrišnjega dne brez kohezije, brez splošne vizije, ki bi jo spodbujalo skupno dobro? Kako je mogoče še naprej izdajati želje ljudi po miru z lažno propagando o ponovnem oboroževanju, v puhli iluziji, da premoč rešuje probleme, ko pa spodbuja sovraštvo in maščevanje?« (papež Leon XIV., govor ROACO, 26. junij 2025).

(@Vatican Media)

Razorožiti srce

»Zato razorožimo svoja srca,« je pozval kardinal Zuppi. »Razorožimo svoja srca in roke tega nasilnega sveta, da bi se zacelile njegove rane, da bi preprečili nove konflikte!« Kot je dejal v video sporočilu kardinal Pizzaballa, se zdi, da vse govori o smrti, sovraštvu, uničenju, nasilju, zdi se, kot da noč ne bo nikoli minila. »To je noč strašnih in nesprejemljivih krivic,« je dodal Zupi ter poudaril, da se na to trpljenje brez konca ne smemo nikoli navaditi: »To je svet, ki idejo o enem proti drugemu ali brez drugega ponovno sprejema kot nekaj normalnega, ki se nespametno ne boji nepredstavljive moči jedrskega orožja. V našem svetu je postalo normalno, da je eden nad drugim, eden proti drugemu, in ne verjamemo več, da smo v istem čolnu in da mora človeštvo končati vojno ali pa bo vojna končala človeštvo.«

Prizadevati si za mir, izpovedati svojo vero

Kardinal Zuppi je zato mlade Italijane pozval, naj začutijo klic in moč, da je mogoče biti Jezusovi učenci, biti delavci za mir v svetu, kot je naš, vedno braniti življenje od začetka do konca in to življenje vseh, brez razlikovanja, pri tem pa vsako osebo vedno videti v njenem dostojanstvu in k njej pristopiti s skrbnostjo.

»Naše skupnosti so majhne, a niso povprečne, so velike, ker so ponižne, so svobodne, ker so povezane z ljubeznijo, sposobne so delati drug za drugega in o sebi razmišljati skupaj. Izpovejmo torej svojo vero posamično in skupaj, kar nam bo pomagalo, da se bomo med seboj podpirali, se hranili z močjo bratstva, prijateljstva in ljubezni drug do drugega, ne glede na to, kako različni smo. Kajti verjamemo, da lahko ljubimo in da lahko ljubimo večno, ker ljubezen zdravi, ozdravi vse, vedno, veliko bolj, kot si mislimo, ker ljubezen, ki nam jo daje Gospod, premaga vsako ločitev in nam pomaga biti drug za drugega, takšni, kakršni smo. Imeti se radi je največja stvar, ki obstaja.«

(@Vatican Media)

Z Jezusom graditi resnično življenje

Mladi naj svoje upanje položijo v Jezusa, ki jim zaupa in jih pozna, je spodbudil kardinal Zuppi ter izpostavil, da so živi kamni, graditelj pa je vedno Gospod. Kamen ne dobi pomembnosti takrat, ko je sam, ampak ko je skupaj z drugimi. Skupaj z Jezusom bodo postali graditelji resničnega življenja, postali bodo protagonisti, ker bodo služabniki.

Kardinal jim je ob koncu v srce položil naslednje besede: »Verujem, Gospod. Verujem, ker se slišal tvojo besedo, ker živim tvojo prisotnost, vidim tvojo ljubezen. Gospod, ti veš, da sem grešnik in izdajalec kot Peter, a me ne pošiljaš stran, ne obsojaš me, ampak me rešuješ, ne zahtevaš, naj se več ne zmotim, ampak da naj ljubim in ti sledim, z vsem, kar sem, takšen kot sem, da bi se spremenil. Gospod, ti želiš, da hodim dalje v tebi in s svojim življenjem gradim tvojo Cerkev. To je veselje, da me ni strah izpovedati vero vate, da mi ni treba vedno imeti vse odgovore, kajti moje zavetje si ti, odgovor si ti.«