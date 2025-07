V vatikanski baziliki na ogled potopitvena razstava »Peter je tukaj«

V vatikanski baziliki je za javnost odprta potopitvena razstava »Petrós ení« (»Peter je tukaj«) o apostolu Petru in največji krščanski baziliki na svetu. Gre za popotovanje, ki prepleta duhovnost, umetnost in tehnologijo v povsem novem povezovanju preteklosti in sedanjosti: od življenja svetega Petra do njegovega pričevanja, ki se zrcali v zgodovini vatikanske bazilike od njenih začetkov pa vse do danes.

Vizualna izkušnja romarjem in turistom ponuja inovativno doživetje obiska s pomočjo digitalnega raziskovanja in prikazuje bistvene vidike razvoja bazilike sv. Petra skozi stoletja.

Ogled poteka v t.i. »Osmerokotnih dvoranah«, ki so prvič odprte za obiskovalce. Nahajajo se v notranjosti enega izmed stebrov, ki podpira kupolo bazilike in so jih za to priložnost obnovili.

Ne samo zgodovina, ampak prebuditi vprašanje o smislu

Kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik vatikanske bazilike in predsednik Uprave svetega Petra, je ob odprtju razstave izrazil upanje, da bo ta »virtualna rekonstrukcija bazilike sv. Petra, ki temelji na življenju apostola, kateremu je posvečena, v srcu vsakega obiskovalca prebudila vprašanje o smislu, ki v globini prežema človekovega duha«. Po njegovih besedah ne gre zgolj za ogled razvoja bazilike skozi stoletja, ampak za »povabilo, da bi z novimi očmi odkrili lepoto in pomen tega svetišča ter dopustili, da bi se nas notranje dotaknila vera tistih, ki so ga gradili«.

Ogled bazilike s prenovljenim pogledom in srcem

Kardinal vsem obiskovalcem želi, da bi po ogledu razstave »Peter je tukaj« ponovno prestopili prag bazilike »s prenovljenim pogledom in srcem, usmerjenim k Najvišjemu, v iskanju tistega izvira, ki more potešiti žejo duše: "Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje." (Jn 4,14)«

Petrovo življenje, razvoj bazilike, umetnost in kultura

Razstava je razdeljena na tri sklope. Prvi obiskovalca popelje skozi glavne dogodke v življenju svetega Petra vse do njegovega mučeništva in ga poveže z baziliko. Drugi sklop prikazuje faze razvoja bazilike skozi stoletja vse od njenih začetkov. Na ta način je mogoče ponovno odkriti njeno zgodovino in njeno središčno vlogo v krščanstvu, pa tudi vlogo dragocenega zaklada umetnosti in kulture za celotno človeštvo (tretji sklop).

Kraj, kjer je pokopan apostol Peter in je postal sedež papežev, sveti prostor, ki zahvaljujoč genijem kot so bili Bramante, Michelangelo, Bernini, Raffaello, Maderno in Canova, hrani obilo umetnosti in lepote. Odslej ga je mogoče raziskovati na popolnoma nov način.

Več kot triletno sodelovanje z Microsoftom

Projekt je sad sodelovanja med strokovnjaki Uprave svetega Petra ter podjetji Microsoft, Iconem, Dadada in drugimi mednarodnimi partnerji. Dela so se začela pred več kot tremi leti in vključujejo dolgotrajen proces digitalizacije bazilike svetega Petra v 3D tehnologiji s pomočjo več kot 400 tisoč fotografij. Na ta način je tudi s pomočjo umetne inteligence nastal verodostojen »digitalni dvojnik«, ki romarjem in obiskovalcem z vsega sveta omogoča, da občudujejo in doživijo baziliko svetega Petra tudi na mestih, ki niso dostopna; tista, ki so človekovim očem nevidna.

Globlje vstopiti v duhovnost, kulturo in lepoto bazilike

Ideja za omenjeno razstavo je nastala pred slabimi štirimi leti med srečanjem kardinala Gambettija s predsednikom podjetja Microsoft Bradom Smithom, ki je takoj izrazil pripravljenost za sodelovanje. Na ta način bodo v jubilejem letu vrata bazilike svetega Petra odprta vsem še na drugačen način, s povabilom, da bi globlje vstopili v njeno duhovnost, kulturo in lepoto.

Odpiralni čas in vstopnice

Razstavo »Peter je tukaj« si je mogoče ogledati vsak dan od 8.30 do 17. ure, vstopnice pa so na voljo na uradni spletni strani vatikanske bazilike www.basilicasanpietro.va ali v sami baziliki.