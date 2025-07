Umrl p. Luis Pascual Dri, »učitelj usmiljenja« papeža Frančiška

V starosti 98 let je v Buenos Airesu umrl kardinal Luis Pascual Dri, kapucinski pater, ki ga je papež Frančišek pogosto postavljal za vzor spovednikov. Do pogreba, 2. julija, je ležal v svetišču Naše Gospe iz Pompejev v Buenos Airesu, kjer je od leta 2007 redno spovedoval.

Papeža Frančiška je na p. Drija vezal poseben odnos spoštovanja in naklonjenosti, kajti bil je njegov »učitelj usmiljenja«. Kot je Frančišek večkrat pripovedoval, je p. Dri v spovednici »v vedrih podeljeval odpuščanje«, nato pa šel prosit za odpuščanje Jezusa in mu govoril: »Gospod, odpusti mi, ker sem preveč odpustil. Toda ti si bil tisti, ki si mi dal slab zgled!«

Papež Frančišek in p. Dri leta 2023

P. Luis Pascual Dri se je rodil 17. aprila 1927 v kraju Federación v Argentini v družini, v kateri so se vsi otroci razen enega posvetili Bogu v redovnem življenju. V kapucinsko malo semenišče je vstopil januarja 1938, ko je imel le 11 let. Z noviciatom je nadaljeval v Urugvaju, kapucinski habit je oblekel 21. februarja 1945. Večne zaobljube je izpovedal leta 1945, v duhovnika pa je bil posvečen 29. marca 1952 v stolnici v Montevideu.

Leta 1953 je postal direktor kapucinskega semenišča, leta 1959 pa magister novincev.

Leta 1961 je v Evropi končal specializacijo s področja vzgoje novincev, nato pa začel svoje poslanstvo vzgojitelja v kolegiju in gimnaziji v Urugvaju. Med letoma 1983 in 2007 je bil župnik v štirih župnijah, med drugim tudi v svetišču Naše Gospe iz Pompejev, kjer je od leta 2007 vsak dan spovedoval. Papež Frančišek ga je povzdignil v kardinala leta 2023. Umrl je 30. junija 2025, star 98 let.