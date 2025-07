Trije bogoslovci iz Mehike, ki v teh dneh v Borgo Laudato si' pomagajo kot prostovoljci

Vatikan

Trije bogoslovci iz Mehike o izkušnji prostovoljstva v Borgu Laudato si’

V času papeževega poletnega oddiha v Castel Gandolfu so v Borgo Laudato si’ kot prostovoljci prišli tudi trije bogoslovci iz Mehike. Porfirio, Sergio in Israel so za vatikanske medije opisali svojo izkušnjo dela na 55 hektarjih površine papeških vil.

Sebastian Sanson Ferrari – Castel Gandolfo Papež Frančišek se je odločil, da je ta kraj, ki poleg vrtov vključuje tudi 20 hektarjev obdelovalnih površin, kmetijo, rastlinjake in druge stavbe, najprimernejši prostor za udejanjanje načeliz okrožnice Laudato si’, ki je izšla pred desetimi leti. Borgo Laudato si' Pričevanje mehiških bogoslovcev Trije bodoči duhovniki iz Mehike ne predstavljajo samo mladega obraza Cerkve, ampak pričujejo o preprosti predanosti in bratstvu, ki ima moč preobražanja. V Castel Gandolfu imajo strogo določenih urnikov, ampak vrtnarjem, vodičem in varuhom pomagajo, kadar potrebujejo njihovo pomoč: bodisi ob zori na polju bodisi kasneje, da sprejmejo obiskovalce. Po besedah Porfiria Ramíreza Méndeza gre za edinstveno izkušnjo v času formacije, hkrati pa je prepričan, da je dejstvo, da je ta kraj sedaj odprt za javnost, poseben blagoslov. Borgo Laudato si’ ni samo »zelena oaza«, ampak na željo papeža Frančiška in tudi njegovega naslednika center za formacijo na področju celostne ekologije in bratstva. Poleg rastlin namreč gojijo tudi vrednote ter kulturo skrbi in spoštovanja biotske raznovrstnosti. Izbrano 09/07/2025 Papež v Borgu Laudato si’: Ekološka kriza terja kontemplativen pogled Sveti oče, ki je v teh dneh na poletnem oddihu v Castel Gandolfu, je v sredo, 9. julija 2025, v tamkajšnjem Borgu Laudato si’, v t.i. »Marijinem vrtu« daroval sveto mašo za ... 27-letni Sergio Camarillo Gámez pa poletno izkušnjo opiše kot »praktično šolo evangelija« ter pojasni, da pomagajo pri vrtnarjenju, čiščenju vodnjakov in sprejemu obiskovalcev. S hvaležnostjo se spominja predvsem dogodka, ki mu bo ostal v trajnem spominu priprave na duhovništvo: udeležba pri sveti maši za varovanje stvarstva, ki jo je papež Leon XIV. 9. julija daroval v Marijinem vrtu v Borgu Laudato si’. Jesús Israel Aguirre Legaria, najmlajši izmed bogoslovcev, pa svoje služenje v Castel Gandolfu opredeli kot »neizmeren Božji dar«. Delati tukaj po njegovih besedah »pomeni veliko stvari: skrbeti za stvarstvo, pomagati pri bogoslužjih, služiti romarjem … Pomeni živeti celostno ekologijo, h kateri nas papež tako močno spodbuja«. Izbrano 25/07/2024 V papeških vilah tečaj celostne ekologije: priložnost za nov začetek Na željo svetega očeta so pred nekaj meseci v papeških vilah v Castel Gandolfu začeli s projektom »Borgo Laudato si’«, ki deluje v okviru Centra za višješolsko izobraževanje ... Sejati upanje Vsi trije govorijo z navdušenjem, kot tisti, ki so odkrili, da je služenje tudi oblika molitve. Israel je pojasnil, da se je projekt šele začel, ob tem pa izrazil upanje, da bodo mnogi bogoslovci lahko doživeli enako izkušnjo. Po njegovih besedah je pomembno, da se ne naučijo služiti samo na liturgičnem področju, ampak tudi na človeškem, ekološkem in skupnostnem. Borgo Laudato si' je torej po besedah bodočih duhovnikov veliko več kot le kraj: je izkušnja, ki preobraža.