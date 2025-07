S široko razprtimi rokami. Pij XII. med ruševinami Rima.

Mesto Rim se 19. julija spominja 82 let od bombardiranja Rima. Med ruševine in obupane ljudi se je takrat iz Vatikana podal Pij XII., ne meneč se za lastno varnost. Tisto popoldne bomo spremljali skozi kroniko in podrobnosti, ki jih korak za korakom pripoveduje L'Osservatore Romano.

Amedeo Lomonaco – Vatican News

Bil je 19. julij 1943. Ameriški bombniki prvič po začetku druge svetovne vojne napadejo mesto Rim. Umre najmanj 3.000 ljudi. Čez nekaj dni, 21. julija, je v časopisu L'Osservatore Romano na prvi strani objavljen članek z naslovom »Sveti oče med verniki svoje rimske škofije, ki jih je prizadel zračni napad«. Papež Pij XII. takoj, ko izve za vojaško operacijo v četrti San Lorenzo in na železniški postaji Tiburtina, izrazi namero, da bo šel med tiste ruševine, med tiste raztrgane rane. V članku je naveden tudi natančen čas: ura je 17.20 in bombardiranje se še ni končalo. Papež, ne meneč se za lastno varnost, zapusti Vatikan, da bi ta dramatični trenutek delil z rimskim ljudstvom. Spremlja ga takratni namestnik državnega tajništva Giovanni Battista Montini, ki bo leta 1963 postal Petrov naslednik.

Med ulicami bombardiranega Rima

Pot Pija XII. julija 1943 vodi po delih Rima, ki jih je zaznamovala vojna. Članek L'Osservatore Romano se prekriva z zemljevidom mesta. Poudarja, da vzdolž poti in vse do Porta Maggiore papežev avtomobil opazijo številni ljudje. Novica se hitro razširi in prebivalci Rima vidijo, kako se papež premika skozi ruševine. Ob prizorih opustošenja, kot poroča časopis, se vožnja upočasni in papež vpraša o žrtvah in škodi, ki so jo povzročile bombe. Papež Pacelli med počasno vožnjo po ulicah, ki mejijo na območje Verano, opazi naraščajočo množico ljudi. Njegov prihod v okrožje San Lorenzo je povezan predvsem z gesto, ki bo ostala zapisana v zgodovini kot tisti trenutek, ko je Pij XII. kot nekakšen angel varuh široko razširil roke med prebivalce in vernike.

Blizu bolečini ljudi

L'Osservatore Romano opisuje tisti prizor in tisti objem na trgu pred baziliko San Lorenzo ter poroča tudi o nekaterih stavkih, ki jih je izrekel papež Pacelli. To so besede tolažbe prebivalstvu in solidarnosti zaradi »neizrekljive stiske številnih družin, ki so tragično ostale brez svojih bližnjih in domov«. Papež »prosi Gospoda, naj tako veliko žalost spremeni v duhovno in moralno moč«. Blagoslovil je navzoče, njihove družine in ves Rim.

Papežev klic k miru

Gesta Pija XII., ki obdaja, ščiti in objema ljudi, vliva pogum. Papež, kot beremo v zaključnih stavkih članka L'Osservatore Romano, je več kot uro in pol ostal med temi ruševinami, med temi ljudmi. Dramatični trenutki, ko je vse potrdil v veri in upanju. Nekatere priče so poročale, da je imel Pij XII. ob vrnitvi v Vatikan na svoji obleki kri.

V objemu ranjenega človeštva

Roke papeža Pija XII., ki se ga spominjamo z nazivom Defensor Civitatis, ostajajo znamenje sredi ruševin tistega dela človeške družine, ki so ga pretresli strašni napadi, kot so tisti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Predvsem nad najšibkejšimi – civilisti, ženskami in otroki, ostarelimi in bolnimi –, ki tako kot prebivalci Rima tistega dne čakajo, da bo zadnja beseda pripadla miru.