Parolin: »V imenih, ki jih je navedel papež, so vse žrtve iz Gaze«

Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je za vatikanske medije podal svoj odmev na papeževo gesto, ko je med nedeljsko opoldansko molitvijo poimensko navedel tri žrtve izraelskega napada na cerkev Svete Družine. Dejal je, da so v teh imenih »prisotne vse žrtve iz Gaze« ter ponovno pozval h koncu tamkajšnje tragedije.

Kardinal, ki trenutno preživlja poletni oddih v Trentinu, je poudaril, da je sveti oče spomnil na tragične dogodke v Gazi in je želel izrecno spomniti tudi na nekatere žrtve.

Po besedah državnega tajnika je očitno, da so v teh imenih prisotne vse žrtve tragedije v Gazi. »Med njimi ni nikakršne razlike. Vsi so žrtve nesprejemljivega nasilja, vsi so žrtve konflikta, ki se mora čim prej končati. Vsi so resnično v naših srcih; in za vse prosimo Božjega miru in predvsem tudi za konec te tragedije«.