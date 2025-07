Papež bo 9. junija daroval prvo mašo za varovanje stvarstva

V sredo, 9. julija, bo papež Leon XIV. v Borgu Laudato si’ v Castel Gandolfu daroval zasebno sveto mašo »za varovanje stvarstva«. Prvič bo uporabljen mašni obrazec z berili, evangelijem in prošnjami, ki sta ga 3. julija na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavila prefekt Dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju kardinal Michael Czerny in tajnik Dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov nadškof Vittorio Francesco Viola.

Priprava mašnega obrazca pri maši za varovanje stvarstva se je začela že v času Frančiškovega pontifikata. Dodana je k »mašam za različne priložnosti« Rimskega misala, ki že vsebuje »maše in prošnje za različne zadeve«, in sicer za sveto Cerkev, za javne zadeve, ob različnih javnih priložnostih in v nekaterih posebnih potrebah.

Kard. Czerny: tema stvarstva bila vedno del katoliškega bogoslužja

Kardinal Michael Czerny je pojasnil, da so nova besedila postavljena v kontekst dveh pomembnih obletnic: Poslanice za svetovni dan miru, ki jo je pred petintridesetimi leti, leta 1990, podpisal sveti Janez Pavel II. z naslovom »Mir z Bogom Stvarnikom, mir z vsem stvarstvom«, in desete obletnice okrožnice Laudato si' o skrbi za skupni dom, ki jo je leta 2015 podpisal papež Frančišek, in se nanaša na celostno ekologijo.

Kot je poudaril kardinal, tema stvarstva ni dodana v katoliško liturgijo, ampak je vedno bila njen del. »Evharistija združuje nebo in zemljo, zajema in prežema vse stvarstvo. In ko jo obhajamo, se ves kozmos zahvaljuje Bogu.« Novi obrazec je torej »liturgična, duhovna in skupnostna podpora skrbi, ki jo moramo vsi nameniti naravi, našemu skupnemu domu«.

Gre namreč za »veliko dejanje vere, upanja in ljubezni«, za povabilo, da se »odzovemo s skrbjo in ljubeznijo, z vedno večjim občutkom čudenja, spoštovanja in odgovornosti«. Dejansko smo vsi »poklicani biti zvesti skrbniki tega, kar nam je Bog zaupal v naših vsakdanjih odločitvah in javnih politikah, pa tudi v molitvi, bogoslužju in načinu življenja v svetu«, je še dejal kardinal Czerny.

Nadškof Viola: Zavedati se pomembnosti varovanja stvarstva

Nadškof Viola pa je dejal, da »liturgija obhaja skrivnost stvarjenja v vsakem trenutku liturgičnega leta«. Tako na primer pri velikonočni vigiliji prvo berilo govori o stvarjenju (1 Mz 1,1-2,2); pri obhajanju posameznih zakramentov, kot je krst, se bere molitev blagoslova vode; v brevirju je tema stvarjenja zelo prisotna. »V krščanski izkušnji je nedelja predvsem velikonočni praznik, ki ga popolnoma razsvetljuje slava vstalega Kristusa. Je praznovanje novega stvarjenja.« Vse to spodbuja zavedanje o pomenu varovanja stvarstva, katerega globok pomen se razkriva v obhajanju velikonočne skrivnosti. Danes se »tudi po zaslugi učenja papeža Frančiška bolj zavedamo, da se nahajamo v resni ekološki in okoljski krizi«. Posebno mesto je dodeljeno postu in vzdržnosti, kar bodo urejale škofovske konference glede na različne lokalne razmere in potrebe vernikov.

Nadškof Viola je izpostavil pomen odgovornosti: »Mi nismo Bog. Zemlja je bila ustvarjena pred nami in nam je bila dana. Danes moramo odločno zavrniti idejo, da lahko iz dejstva, da smo ustvarjeni po Božji podobi, in iz pooblastila, da si podredimo zemljo, izpeljemo absolutno nadvlado nad drugimi bitji. Varovati namreč pomeni zaščititi, skrbeti, ohranjati, paziti. To nakazuje odnos odgovorne vzajemnosti med ljudmi in naravo. Vsaka skupnost lahko od zemeljskih dobrin vzame, kar potrebuje za svoje preživetje, vendar jo je dolžna tudi varovati in zagotoviti neprekinjeno rodovitnost za prihodnje rodove.«

Namesto tega je danes »harmonija med Stvarnikom, človeštvom in celotnim stvarstvom porušena, ker smo se pretvarjali, da nadomeščamo Boga, in se nismo hoteli prepoznati kot omejena bitja«, tako da se »greh v vsej svoji uničujoči moči kaže v vojnah, v različnih oblikah nasilja in slabega ravnanja, v zapuščanju najbolj krhkih, v napadih na naravo«. Nasprotno, je sklenil nadškof Viola, »harmonija z vsemi bitji lahko nastane le iz izkušnje sprave, ki omogoča občestvo z Bogom ter z našimi brati in sestrami«.

Skrivnost stvarstva je začetek zgodovine zveličanja

Dekret o mašnem obrazcu in bogoslužnem branju pri maši za varovanje stvarstva je izdal Dikasterij za bogoslužje in disciplino zakramentov, papež Leon XIV. pa ga je podpisal na binkošti, 8. junija 2025.

»Skrivnost stvarstva je začetek zgodovine zveličanja, ki doseže svoj vrh v Kristusu in iz Kristusove skrivnosti prejme odločilno luč; Bog je namreč v začetku ustvaril nebo in zemljo (prim. 1 Mz 1,1) ter tako izkazal svojo dobroto, saj je od vsega začetka mislil na slavo novega stvarjenja v Kristusu,« piše v dekretu. Izpostavljeno je, da Sveto pismo poziva h »kontemplaciji skrivnosti stvarstva« in »brezkončnemu zahvaljevanju Sveti Trojici« za to znamenje Božje dobrote, ki »ga je kot dragoceni zaklad treba ljubiti, varovati in hkrati razvijati ter prenašati iz roda v rod«.

V današnjem času je očitno, da »je delo stvarjenja resno ogroženo zaradi neodgovorne uporabe in zlorabe dobrin, ki nam jih je Bog zaupal v oskrbo«. In to je tudi razlog – kot piše v dekretu – da se k mašam za različne potrebe in priložnosti Rimskega misala doda tudi mašni obrazec za varovanje stvarstva.

Bogoslužna branja

Bogoslužna branja, ki jih prinaša novi mašni obrazec, so naslednja: berilo je iz starozavezne knjige Modrosti, kjer beremo, da v velikosti in lepoti ustvarjenih reči lahko motrimo njihovega Stvarnika (prim. Mdr 13,1-9); predlagana sta Psalm 19, ki govori o Božjem veličastvu v naravi in postavi, in Psalm 104, ki je hvalospev Stvarniku. Novozavezno berilo pa je iz pisma apostola Pavla Kološanom, ki pravi, da je Kristus »podoba nevidnega Boga, prvorojenec vsega stvarstva, kajti v njem je bilo ustvarjeno vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji, vidne in nevidne stvari« (prim. Kol 1,15-20). Evangelij ponuja dva odlomka iz Matejevega evangelija. V prvem Jezus učencem pravi, naj se zgledujejo po pticah neba, ki ne sejejo in vendar jih nebeški Oče hrani, ter naj se poučijo od lilij na polju, kako rastejo (prim. Mt 6, 24-34). Drugi evangeljski odlomek pa je o Jezusu, ki pomiri vihar (Mt 8,23-27).