Objavljen dokument z izhodišči in smernicami za izvedbeno fazo sinode

Generalno tajništvo sinode je 7. julija 2025 izdalo dokument z naslovom »Izhodišča za izvedbeno fazo sinode«. Po eni strani krajevnim Cerkvam po vsem svetu ponuja »skupni referenčni okvir za lažjo skupno hojo«, po drugi strani pa predstavlja spodbudo k dialogu, ki bo celotno Cerkev pripeljal do cerkvenega zasedanja oktobra 2028 v Vatikanu, in sicer v skladu z načrtovanimi dogodki, ki so že bili napovedani v Pismu, 15. marca 2025.

»Izhodišča za izvedbeno fazo sinode« so odobrili člani rednega sveta generalnega tajništva škofovske sinode, s katerimi se je 26. junija srečal tudi papež Leon XIV., ko je izpostavil pomembnost sinodalnosti kot »drže, ki nam pomaga biti Cerkev, spodbujajoč pristne izkušnje soudeležbe in občestva«.

Izbrano 27/06/2025 Sveti oče: Sinodalnost je slog, ki nam pomaga biti Cerkev Papež Leon XIV. je v četrtek, 26. junija 2025, pozdravil člane rednega sveta generalnega tajništva škofovske sinode, ki so se zbrali na svojem srečanju. Spodbudil jih je pri ...

V službi poslanstvu Cerkve

Generalni tajnik sinode kardinal Mario Grech v uvodnem delu dokumenta izpostavi, da je sinodalna oblika Cerkve »v službi njenemu poslanstvu«. Cilj vsake spremembe v življenju Cerkve je, da bi postala »še bolj sposobna oznanjati Božje kraljestvo in pričevati Gospodov evangelij moškim in ženskam našega časa«. To je tudi ključ za razlago Sklepnega dokumenta (SD) in zlasti za njegovo izvajanje.

»Živimo v svetu, ki se vrti v neskončni spirali nasilja in vojne ter vse težje ustvarja priložnosti za srečanje in dialog z namenom skupnega dobrega in miru. Bolj kot kdaj koli prej potrebuje Cerkev, ki zna biti “v Kristusu kot zakrament, to je znamenje in orodje tesne združenosti z Bogom in edinosti celotnega človeškega rodu” (Lumen gentium, 1; prim. SD, 56). V različnih kontekstih tega sveta sinoda “predstavlja dejanje nadaljnjega sprejemanja koncila, podaljšuje njegov navdih in ponovno oživlja njegovo preroško moč za današnji svet” (DF, 5).«

Način spremljanja izvedbene faze

Mnoge krajevne Cerkve po vsem svetu si navdušeno in velikodušno prizadevajo hoditi po poti sinodalnosti, nadaljuje kardinal Grech ter izpostavi, da opravljajo zelo dragoceno delo za vso Cerkev. Dokument z izhodišči za izvedbeno fazo sinode jim ponuja »obzorje, s katerim se lahko soočijo, predvsem pa jih vabi, da delijo svoje pobude z drugimi in tako prispevajo k širšemu cerkvenemu razločevanju«. Cerkve, ki so še na začetku izvedbene faze, kardinal spodbuja, naj pogumno napredujejo ter se svobodno soočajo z odpori in težavami, tako praktičnimi kot vsebinskimi: »tudi one lahko dajo dragocen prispevek in za Cerkev kot celoto bi bila izguba, če bi njihov glas ostal zamolčan«.

Generalno tajništvo sinode zagotavlja svojo razpoložljivost za poslušanje in spremljanje, podporo in prispevek k pospeševanju dialoga in izmenjave darov med Cerkvami, in sicer v korist celotne Cerkve in njene edinosti. To je tudi način, s katerim želijo spremljati izvedbeno fazo sinode, ki jo je 11. marca 2025 odobril papež Frančišek, papež Leon XIV. pa potrdil 26. junija. Namen je zagotoviti nadaljevanje sinodalne poti z osredotočenostjo na edinost Cerkve, ne da bi se odvzelo odgovornost krajevnim Cerkvam. Cilj je konkretizirati možnost izmenjave darov med Cerkvami in v Cerkvi kot celoti.

»Izhodišča za izvedbeno fazo sinode« so »namenjene celotnemu Božjemu ljudstvu, ki je predmet sinodalne poti, zlasti škofom in eparhom, članom sinodalnih skupin in vsem, ki so na različne načine vključeni v izvedbeno fazo, da bi začutili našo podporo in nadaljevali dialog, ki je značilen za celoten sinodalni proces«.

Izhodišča izhajajo iz spodbud, ki so jih Cerkve prejele v preteklih mesecih, in iz izkušenj, ki so si jih izmenjale. Generalno tajništvo bo »na podlagi prispevkov in vprašanj, ki jih bo prejelo od Cerkva, ter vsega, kar se bo zdelo koristno«, ponudilo »nadaljnje spodbude in orodja za spremljanje in podporo skupnega prizadevanja, v upanju, da bomo s sodelovanjem dosegli, da bo izvedbena faza sinode še bolj rodovitna,« sklene kardinal Grech.

Izbrano 15/03/2025 Sinoda, papež odobril proces spremljanja izvedbene faze Generalno tajništvo sinode je vsem škofom in eparhom ter prek njih vsemu Božjemu ljudstvu poslalo Pismo o procesu spremljanja izvedbene faze sinode »Za sinodalno Cerkev: občestvo, ...

Izvedbena faza in njeni cilji

Besedilo dokumenta »Izhodišča za izvedbeno fazo sinode« je razdeljeno na štiri glavne sklope , ki so pravzaprav odgovori na temeljna vprašanja, ki so v zadnjih mesecih bila pogosto zastavljena generalnemu tajništvu sinode.

Prvo vprašanje se nanaša na razlago izvedbene faze in njenih ciljev. Predstavljena je dosedanja sinodalna pot, Sklepni dokument sinode pa postavljen kot referenčna točka celotne izvedbene faze. Cilj izvedbene faze je »preizkusiti prenovljene prakse in strukture, s katerimi življenje Cerkve postaja vse bolj sinodalno.« Njen namen je »opazno vplivati na življenje Cerkve ter delovanje njenih struktur in ustanov«. Faza izvajanja je »priložnost za ohranjanje izmenjave darov, ki širi občestvo krajevnih Cerkva znotraj ene same Cerkve«.

Izvedbena faza se začne med jubilejem upanja, zato bo v ospredju zagotovo jubilej sinodalnih skupin in organov za sodelovanje, ki je načrtovan od 24. do 26. oktobra 2025.

Kdo sodeluje v izvedbeni fazi, kaj so naloge in odgovornosti

Drugo vprašanje odpira temo, kdo sodeluje v izvedbeni fazi ter kaj so njegove naloge in odgovornosti. Podrobneje so pojasnjene odgovornosti škofa oziroma eparha, opredeljena je naloga sinodalnih skupin (ekip) ali ostalih organov, razloženi sta vloga grupiranja krajevnih Cerkva ter služba, ki jo opravlja generalno tajništvo sinode.

»Pomembno je, da ta novi proces konkretno prispeva “k širjenju možnosti sodelovanja in uveljavljanju različne soodgovornosti vseh krščenih, moških in žensk” (SD, 36) v duhu vzajemnosti; poleg tega je bistveno, da si prizadeva vključiti tiste, ki so doslej ostali na obrobju poti cerkvene prenove, ki jo je določila sinoda, kot so “osebe in skupine različnih kulturnih identitet in socialni razmer, zlasti revni in izključeni” (prav tam).«

Kako uporabljati SD v izvedbeni fazi

Tretji sklop dokumenta se začne z vprašanjem uporabe Sklepnega dokumenta v izvedbeni fazi. V ospredju sta dve temi: ohraniti podobo skupnosti in vlagati v konkretne prakse. Spodbujati je treba poznavanje SD, zlasti pri članih sinodalnih skupin in tistih, ki so na različnih ravneh poklicani, da spodbujajo proces izvajanja. Branje SD mora podpirati in spremljati skupna in osebna molitev, osredotočena na Kristusa in odprta za delovanje Duha: abstraktna analiza besedila ne bo zadostovala.

Kakšno metodo in instrumente uporabiti v izvedbeni fazi

Zadnje vprašanje je namenjeno metodi in instrumentom, ki se jih naj uporablja v izvedbeni fazi. V ospredje je postavljeno cerkveno razločevanje ter oblikovanje in spremljanje procesov v sinodalnem slogu.

»Pri gradnji sinodalne Cerkve vsebina in metoda zelo pogosto sovpadata: srečevati se in se pogovarjati kot bratje in sestre v Kristusu o tem, kako bolje živeti sinodalno razsežnost Cerkve, je izkušnja sinodalne Cerkve, ki odpira boljše razumevanje te teme. Zato sinodalna metoda ni omejena na vrsto tehnik za vodenje srečanj, ampak je duhovna in cerkvena izkušnja, ki pomeni rast v novem načinu biti Cerkev, ki je zakoreninjena v veri, da Duh podeljuje svoje darove vsem krščenim, izhajajoč iz sensus fidei (prim. SD, 81).«

Sinodalna metoda – kot je izpostavljeno ob koncu dokumenta – nam je »omogočila, da smo se pustili presenetiti Svetemu Duhu in med fazo posvetovanja in poslušanja ter med sinodalnimi zasedanji nabrali nepričakovane sadove«: »občestvo med verniki, pastirji in Cerkvami se je okrepilo s sodelovanjem v sinodalnih procesih in dogodkih, kar je obnovilo spodbudo in občutek soodgovornosti za skupno poslanstvo«. »To nas pooblašča, da z zaupanjem gledamo na pot, ki nas čaka v prihodnjih letih.«