Nuncij v Ukrajini o zadnjem napadu na Kijev. Molimo za dar miru.

Nadškof Kulbokas prosi za skupno molitev Gospodu, naj nam podari mir. Napadi vedno pogostejši, poškodovano tudi poslopje nunciature.

V zadnjem obsežnem napadu ruske vojske na Ukrajino je bila poškodovana tudi zgradba apostolske nunciature v Kijevu. Ukrajinska zračna obramba je sicer prestregla večino brezpilotnih letalnikov in raket, vendar so ostanki sestreljenih raket povzročili škodo, v prestolnici so poročali o eksplozijah, požarih in tudi žrtvah.

Napadi silovitejši in pogostejši

Apostolski nuncij v Ukrajini nadškof Visvaldas Kulbokas je za vatikanske medije spregovoril o razmerah po napadu, do katerega je prišlo v noči z 9. na 10. julij. Kot je dejal, so napadi na prestolnico vedno bolj siloviti in pogostejši. »Zaskrbljujoče je, da so brezpilotna letala usmerjena na stanovanjske soseske mesta,« je dejal in povedal, da so ponoči in v zgodnjih jutranjih urah slišali več eksplozij, tudi zelo blizu nunciature. Škoda je bila povzročena zlasti na strehi stavbe, v kateri se nahaja predstavništvo Svetega sedeža. Gre za sosesko Ševčenkivski, v kateri imajo svoj sedež mnoga veleposlaništva.

Vedno molimo za morebitne žrtve

Če ne štejemo mest blizu frontne črte, je Kijev po statističnih podatkih najbolj prizadeto mesto, tako po številu raket kot po številu brezpilotnih letal. Nadškof je dodal, da jih je bilo med zadnjim napadom zelo veliko in slišali so jih v neposredni bližini. »Ne vemo, koliko je bilo žrtev, saj ti podatki postanejo znani po nekaj dneh. Vendar pa vsako jutro pri sveti maši molimo za vse morebitne žrtve.« Takšne razmere seveda povzročajo številne težave, saj naslednji dan mnogi ljudje ne morejo priti pravočasno v službo, kajti ceste so neprehodne. »Vse to nas vsekakor spodbuja k še močnejši molitvi, v kateri prosimo Gospoda, naj nam podari dar miru, če ga ljudje ne morejo doseči,« je zatrdil nuncij.

Vdihavanje zraka po eksplozijah je nevarno

Po neprespani noči je zagotovo težko pristopiti k vsem delovnim obveznostim, je pritrdil nadškof Kulbokas in povedal, da so v času napada na nunciaturi gostili vrhovno predstojnico sester, ki delajo na nunciaturi, ter škofa Edwarda Kavo. »Ko slišimo tako močne eksplozije, ne moremo spati, zato smo se spustili po stopnicah, saj moramo biti pripravljeni zapustiti stavbo, če bi zagorelo. Ostati v zgornjih nadstropjih bi bilo preveč nepremišljeno, saj bi v primeru požara bilo nemogoče pravočasno zapustiti stavbo. Za preživele to postane problem, saj je v dronih poleg eksploziva tudi gorivo, ki po sestrelitvi gori. Zato v zadnjih dneh ni mogoče odpreti oken, ker po vsem mestu gorijo strupene snovi iz goriva raket in brezpilotnih letal. Nekaj ur je zelo nevarno dihati zrak v mestu,« je pojasnil nuncij.

Nenehno preletavanje brezpilotnikov

Napadi na mesto Kijev so od začetka ruske invazije bili vedno pogosti, od maja letos pa se je intenzivnost močno povečala tako glede pogostosti napadov z brezpilotniki in raketami kot tudi glede števila. »Če na primer štejem samo brezpilotna letala, so si, če se ne motim, eksplozije sledile ena za drugo v treh urah. Nato so sledile rakete. Tri ure pomeni, da slišite, kako mimo vas prileti brezpilotnik, nato pa se isti brezpilotnik vrne in ne veste, katero tarčo išče, ker ga slišite tik nad glavo. Potem prileti še en in še en ... deseti, dvajseti, trideseti ... in to neprekinjeno. Potem slišiš eksplozije in tako je vse skupaj zelo napeto.«

Prošnja za molitev za mir

Apostolski nuncij Kulbokas je ob koncu zaprosil za molitev: »Vsekakor me ta trenutek spodbuja, da vse prosim za molitev. Tisti, ki molimo, morda nismo vredni Gospodove milosti, toda v tem jubilejnem letu se izročamo njegovemu usmiljenju, zato vabim vse k molitvi, tudi tiste, ki se čutijo nevredne, tiste, ki menijo, da nimajo močne molitve: vsi skupaj združimo svoje molitve in prosimo, ponavljajmo prošnjo Gospodu, naj nam podari mir. Vse vabim, da se pridružijo tej molitvi.«