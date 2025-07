Nulla osta za marijansko pobožnost na gori Zvir na Slovaškem

Dikasterij za nauk vere je msgr. Jonašu Jozefu Maximu, nadškofu Prešova za katoličane bizantinskega obreda, poslal pismo glede duhovne izkušnje na gori Zvir na Slovaškem: mnogi duhovni sadovi na kraju, kjer naj bi se med letoma 1990 in 1995 prikazovala Marija.

Vatican News

Prikazovanja med letoma 1990 in 1995

V skladu z novimi pravili, objavljenimi 17. maja lani, je Dikasterij za nauk vere po tem, ko je ocenil duhovne sadove, povezane z domnevnimi Marijinimi prikazovanji med letoma 1990 in 1995, podelil nihil obstat. Gre za odgovor na prošnjo tamkajšnjega škofa, ki je navedel »številne iskrene in globoke spovedi« ter spreobrnjenja. Kljub temu, da se je domneven pojav končal pred tridesetimi leti, romarji še naprej prihajajo na ta kraj in prejemajo »številne duhovne darove«. Dikasterij je pregledal sporočila, povezana z omenjenim krajem, ter potrdil, da vsebujejo »dragocena povabila k spreobrnjenju«: »Dopustite Jezusu, da vas osvobodi … In ne dovolite svojemu Sovražniku, da bi omejil vašo svobodo, za katero je Jezus prelil toliko krvi.« Sama Marija se predstavlja kot »srečna« in vabi, da bi našli pravo pot do sreče v spoznanju, da smo brezpogojno ljubljeni: »Ljubim vas takšne, kot ste … Želim, da bi bili srečni, vendar vas ta svet ne bo osrečil.«

Preprostost, veselje in mir v Gospodu

Različna sporočila spodbujajo ljudi in kažejo, da pot evangelija ni zapletena: »On želi, da ste vedno bolj preprosti.« Če najdemo veselje in mir v Gospodu, moremo pričevati in širiti mir. Sporočila prav tako govorijo o tem, da je potrebno odgovoriti in se vključiti v Gospodovo pobudo ter posnemati Kristusa, ki se daruje iz ljubezni. Ljubiti brate postane sinteza našega odgovora in naše uresničitve.

Nekatere dvoumnosti in nejasni vidiki

Kardinal Fernández v pismu zapiše, da določeno število sporočil vsebuje dele z »nekaterimi dvoumnostmi in nejasnimi vidiki«; vendar upoštevajoč to, kar je doktrinarna komisija glede primera navedla leta 2011, dikasterij meni, da je razlog zanje notranja razlaga domnevnih vidkinj. Ta sporočila namreč niso predstavljena kot izrazi, temveč kot notranje izkušnje: tisti, ki so jih doživeli, so jih skušali prevesti v besede, ki pa so nenatančne. Zato Dikasterij za nauk vere škofa Prešova vabi, naj objavi zbirko, »ki izključuje tiste redke trditve, ki bi lahko vodile v zmedo in vznemirile vero preprostih«.

Ne gre za priznanje nadnaravne prisotnosti

Dokument v nadaljevanju poudari, da nihil obstat ne pomeni priznanja nadnaravne prisotnosti domnevnih prikazovanj, vendar pa »omogoča, da se odobri javno bogoslužje ter vernike obvesti, da se lahko, v kolikor želijo, brez tveganja približajo temu duhovnemu predlogu«.

Marija se je otrokom predstavila kot Brezmadežna Čistost

Domnevna prikazovanja so se začela 5. avgusta 1990 tri kilometre od Litmanove, majhne vasi z bizantinsko katoliško tradicijo v hribih na severu Slovaške. Marija se je predstavila z imenom Brezmadežna Čistost trem otrokom: 11-letni Ivetki Korčákovi, 12-letni Katki Česelkovi in 9-letnemu Mitku Česelku.