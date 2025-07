Novi generalni predstojnik PIME je misijonar Francesco Rapacioli

Papeški inštitut za zunanje misijone (PIME) je dobil novega generalnega predstojnika, to je 62-letni misijonar Francesco Rapacioli. Izvoljen je bil v ponedeljek, 7. julija, na generalnem zasedanju v Rimu. Prosi za molitev za vse misijonarje po svetu ter prizna, da je ponosen, da imamo papeža misijonarja.

Molitev za vse misijonarje po svetu

»Vse ustanove kontemplativnega življenja bi rad prosil za priprošnjo in molitev, da bi misijonarji PIME in vsi misijonarji ad gentes lahko opravljali svojo nalogo kot napotilo Cerkve in kot izraz Svetega Duha,« je dejal Francesco Rapacioli, potem ko so ga udeleženci generalnega zasedanja, ki je potekalo od 22. junija, izvolili za novega generalnega predstojnika Papeškega inštituta za zunanje misijone (Pontificio Istituto Missioni Estere –PIME).

Ponostni na papeža z misijonarsko izkušnjo

Po dveh mesecih pontifikata Leona XIV. so pričakovanja o vsem, kar bo prineslo učenje papeža z misijonarsko preteklostjo, velika. »Seveda smo zelo ponosni, da imamo misijonarskega papeža,« je zatrdil 62-letni Rapacioli, ki je ima prav tako dolgo misijonarsko izkušnjo v Indiji in Bangladešu. »Misijonarstvo je zelo formativno za vse, ki so ga poklicani opravljati. Prepričan se, da je dvajset let življenja, ki jih je papež preživel najprej kot misijonar in potem kot škof v Peruju, v Južni Ameriki, zagotovo prispevalo k njegovi formaciji, občutljivosti in načinu razmišljanja. Njegova neposredna izkušnja na terenu bo prispevala k novemu zavedanju in novemu razumevanju.«

Izzivi PIME

Mnogi so izzivi pred novim predstojnikom inštituta PIME, ki letos praznuje 175. obletnico ustanovitve in ki ima okoli 400 misijonarjev v dvajsetih državah po svetu. »Najprej želimo biti misijonarji kot pluralna in mednarodna skupnost ter ceniti bogastvo in ozadje naših sobratov, ki prihajajo iz Cerkva z različnim zgodovinskim ozadjem,« je pojasnil. »Prav tako želimo ponovno potrditi našo temeljno karizmo, kar je missio ad gentes. Za nas to pomeni, da zapustimo svojo državo in se posvetimo evangelizaciji v drugem okolju, ki je drugačno od našega, ter to počnemo vse življenje.«

Področje umetne inteligence

Od ustanovitve PIME leta 1850 se je svet, v katerem so misijonarji poklicani delovati, zelo spremenil, postal je bolj kompleksen in spremembe so hitrejše. »Tema umetne inteligence, tako imenovana šesta celina, predstavlja izziv in kot misijonarji ga ne moremo ignorirati,« je dejal Rapacioli. »Gre za temo, ki je skupna vsem celinam in tudi vsem starostnim skupinam. To je prostor evangelizacije z velikim potencialom, ki pa ima tudi nekatere nevarnosti. To jo področje, ki nam bo v prihodnjih letih predstavljalo izziv. Še naprej se bomo morali usposabljati in mlade, ki so bolje seznanjeni s temi sredstvi, spodbujati, da bodo uspeli uporabiti ta orodja v smeri evangelizacije.«